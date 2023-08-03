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去年極端氣候衝擊亞洲 洪水損失排第一

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
暴雨造成市區出現洪水，是許多人的惡夢。(Photo by Diariocritico de Venezuela on Flickr used under Creative Commons license)
暴雨造成市區出現洪水，是許多人的惡夢。(Photo by Diariocritico de Venezuela on Flickr used under Creative Commons license)

暖化讓氣候更不穩定，災情更嚴重。聯合國氣候組織公布最新報告，2022年亞洲出現將超過80件天災事件，造成5,000人死亡，經濟損失超過360億美元，其中又以洪水造成損失最為嚴重，巴基斯坦為最大苦主，其次則為乾旱，最大受災地區則在中國。

溫度越來越高成趨勢

據《Mongabay》報導，世界氣象組織(WMO)在7月底的報告中指出，亞洲在1991至2022之間，暖化趨勢是1961至1990年的2倍。去年，亞洲地區的地表溫度比1991-2020年平均值高出攝氏0.72度，更比1961-1990年多出1.68度，相較去年，全球地表溫度則比工業革命之前多出1.15度。

水災情最嚴重

伴隨暖化帶來的天災，則有熱浪、降雨、海平面上升與乾旱，但洪水是死亡與災損最嚴重的天災。去年亞洲81件天災中，其中83%屬於洪水與暴雨。國際發展組織IPE-Global主管莫漢蒂表示，「通常地表高溫會傳遞到海洋上，但由於海洋溫度也在以更快的速度上升，導致熱被困住。當被困住的熱干擾大氣過程，就會導致更不穩定的降雨與暴雨事件，於是加劇了洪水災情。」

從81起自然災害來看，共造成5,000人死亡，其中90%是由於洪水造成。巴基斯坦承受的洪水損失最高，總計超過150億美元，其次是中國和印度。巴國在去年季風季節開始的三周內，降雨量就達正常總降雨量的6成，造成170萬公頃農地被毀。

都市規劃也是原因

莫漢蒂也表示，除了氣候因素，洪水泛濫也受到都市景觀規劃的影響，「當天然與內地排水系統被阻塞時，洪水往往會加劇。這是複雜又持續惡化的問題，氣候變遷發揮一定作用，但不永續的都市規劃也是原因。」

乾旱則是損害的第二大主因，2022年乾旱災損為76億美元，主要發生在中國。WMO的報告還指出，由於氣候變遷，印度、中國和巴基斯坦的熱浪日益上升，印度的閃電活動也在增加。

高山冰川加速融化

據《亞洲自由電台》報導，2022年亞洲高山地區多數冰川因暖化而出現明顯流失，其中中國新疆烏魯木齊第一冰川流失量是自1959年開始測量以來第二高。WMO秘書長塔拉斯表示，「這對未來的食物和水資源安全以及生態系統將產生重大影響。」

中國氣象局指出，新疆吐魯番市在今年7月16日創下全國最高溫紀錄，來到攝氏52.2度。WMO預測，在接下來的5年，至少有1年會是有記錄以來全球最熱的一年，機率高達98％。

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洪水 暖化 巴基斯坦

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