恐怖意外！ 強風突襲充氣滑梯 父女被吹上50米高空重摔 1死1重傷

法國東部聖馬克西曼-拉聖博姆的Wonderland Waterpark水上樂園發生罕見奪命意外！35歲父親與3歲女兒日前到樂園遊玩，登上一道20呎長的充氣滑梯，突然遭到一陣強風突襲，連人帶梯被吹到半空，父女倆由50米高空重摔墮地，當時母親在現場目擊慘劇。

父女被發現時已傷重昏迷躺在地上，兩人一度停止呼吸及心跳，緊急送院經一輪搶救後雖恢復心肺功能，可惜父親延至當日晚上傷重不治，女兒亦情況危殆。市長對死者妻子及家屬致以深切慰問，並譴責樂園疏忽安全釀成慘劇。

據外媒報導，發生慘劇的水上樂園Wonderland Waterpark位於法國東部普阿藍大區（Provence-Alpes-Côte d'Azur）的聖馬克西曼-拉聖博姆（Saint-Maximin-la-Sainte-Baume)，在今年夏天新開。

事發於7月30日下午3時，當時該地區有強風預警，樂園一個長及寬同為20米的充氣滑梯，被一陣強風吹倒，35歲父親與3歲女兒連人帶梯被吹離水面，升至約50米高空，再猛烈地墮落到公園另一邊地上。據目擊者表示，「滑梯突然在大家眼前消失，原來被吹到半空中，然後墜地，我看到1名男子倒在地上昏迷不醒，後來才知他身旁還有1名小女孩」。

被吹起重摔墮地的35歲父親及3歲女兒，初時心跳及呼吸一度停止並昏迷。醫護人員接到報案後迅速前往現場，將父女用直升機運到馬賽醫院接受急救。經搶救兩人恢復心跳呼吸，但延至當日晚上，父親終因傷重不治，女兒則情況危殆。

聖馬克西曼-拉聖博姆市長德卡尼斯（Alain Decanis）在社交平台表示，對父親傷重死亡一事感到震驚及傷感，向在場目擊事件的母親及其家人致上深切慰問，「如何能讓一個應為孩子提供歡樂和幸福的水上樂園，卻變成恐怖的死亡裝置，讓涉事家庭陷入恐懼？」他並譴責樂園疏忽安全釀成慘劇。

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文章授權轉載自《香港01》