被囚禁地牢！俄女淪性奴14年驚險脫逃 曾見一夥伴被分屍後烹煮

俄羅斯一名33歲女子稱遭一名男子囚禁地牢，淪為性奴長達14年，直到近日成功脫逃。案情也顯示，嫌犯先前曾綁架另一名性奴，將她殺害並分屍煮來吃。

《8視界新聞網》根據英國《每日郵報》報導，受害女子葉卡捷琳娜（Ekaterina B）透露，自19歲起就被傑斯基多夫（Vladimir Cheskidov）囚禁在地牢，被他性侵上千次。

現年33歲的葉卡捷琳娜稱，19歲時在車站遇到傑斯基多夫，之後被他請喝酒並引誘到位於車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）的家中，從此被囚禁在地牢裡，遭受持續性侵和暴打。

直到最近，葉卡捷琳娜趁傑斯基多夫喝醉時，說服他的母親撥打救護車，她才成功逃脫。

警方接報後找到傑斯基多夫，進一步調查後發現，原來葉卡捷琳娜並非唯一的性奴，傑斯基多夫還曾綁架一名30多歲的女子歐薩娜（Oksana），在2011年將她殺害並分屍，甚至將遺體煮來吃。

警方在地牢中發現了疑似歐薩娜的部分遺骸，還發現了性玩具。

今年51歲的傑斯基多夫在審訊中稱，與葉卡捷琳娜的關係是「自願」且「相愛」的。當問及是否性侵了她時，他回答「沒有」。

他的72歲母親瓦倫蒂娜（Valentina Cheskidova）也否認兒子虐待葉卡捷琳娜。她向記者表示，葉卡捷琳娜是自願與他們生活在一起的，且「家裡的門都打開，沒有人把她關起來」。

傑斯基多夫目前被送入精神病院接受治療。他被控謀殺、性侵、綁架等罪。瓦倫蒂娜則因涉嫌同謀綁架，可面對最長15年的監禁。

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