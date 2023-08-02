快訊

不只北基宜！中颱卡努陸警再納台北市 最快「這時」本島脫離暴風圈

整理包／停班停課也停診？北部各大醫院8/3門診看診情形一次看

未與北北基放颱風假...桃園人心碎問「說好同步呢？」 張善政臉書被灌爆

被囚禁地牢！俄女淪性奴14年驚險脫逃 曾見一夥伴被分屍後烹煮

8視界／ 8視界
俄羅斯一名33歲女子稱遭一名男子囚禁地牢，淪為性奴長達14年，直到近日才成功脫逃。示意圖／ingimage
俄羅斯一名33歲女子稱遭一名男子囚禁地牢，淪為性奴長達14年，直到近日才成功脫逃。示意圖／ingimage

俄羅斯一名33歲女子稱遭一名男子囚禁地牢，淪為性奴長達14年，直到近日成功脫逃。案情也顯示，嫌犯先前曾綁架另一名性奴，將她殺害並分屍煮來吃。

《8視界新聞網》根據英國《每日郵報》報導，受害女子葉卡捷琳娜（Ekaterina B）透露，自19歲起就被傑斯基多夫（Vladimir Cheskidov）囚禁在地牢，被他性侵上千次。

現年33歲的葉卡捷琳娜稱，19歲時在車站遇到傑斯基多夫，之後被他請喝酒並引誘到位於車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）的家中，從此被囚禁在地牢裡，遭受持續性侵和暴打。

直到最近，葉卡捷琳娜趁傑斯基多夫喝醉時，說服他的母親撥打救護車，她才成功逃脫。

警方接報後找到傑斯基多夫，進一步調查後發現，原來葉卡捷琳娜並非唯一的性奴，傑斯基多夫還曾綁架一名30多歲的女子歐薩娜（Oksana），在2011年將她殺害並分屍，甚至將遺體煮來吃。

警方在地牢中發現了疑似歐薩娜的部分遺骸，還發現了性玩具。

今年51歲的傑斯基多夫在審訊中稱，與葉卡捷琳娜的關係是「自願」且「相愛」的。當問及是否性侵了她時，他回答「沒有」。

他的72歲母親瓦倫蒂娜（Valentina Cheskidova）也否認兒子虐待葉卡捷琳娜。她向記者表示，葉卡捷琳娜是自願與他們生活在一起的，且「家裡的門都打開，沒有人把她關起來」。

傑斯基多夫目前被送入精神病院接受治療。他被控謀殺、性侵、綁架等罪。瓦倫蒂娜則因涉嫌同謀綁架，可面對最長15年的監禁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自「8視界新聞網」

俄羅斯 綁架 性侵

延伸閱讀

美到被懷疑是AI！日本偶像拚命證明「我是真人」 用一招讓粉絲閉嘴

情侶海灘留衣物後人消失！「陸海空」急搜救 結局讓眾人傻眼

拿出去也不尷尬！日本大創「1款涼感小物」超實用 親民價格台灣也有

美國87歲老婦人擊退17歲入侵者 對方喊肚子餓竟還給他東西吃

相關新聞

實用！空姐曝航空業「隱藏規則」 籲搭機前準備1類物品最保險

出國旅行逢颱風季，最怕颱風攪局打亂航班，因天氣因素導致航班延誤或取消。據外媒報導，國外一名空姐揭露航空業的「隱藏規則」，針對班機延誤的情況提供相應的建議，表示登機前一定記得攜帶1類物品。...

大家都愛遊日？這國人成壓倒性冠軍 業者點3關鍵難贏日本觀光

你也喜歡去日本玩嗎？...

23年從不缺席！日本90歲老奶奶退休後到麥當勞上班 「一周5天」幸福工作

「工作使我保持健康！」日本一名90歲老奶奶退休後到麥當勞上班，她每週工作5天，23年來從不缺席！她的目標是繼續工作到100歲...

到巴西過暑假遇劫！14歲少年「被蚊子叮一口」 傷口疼痛不治身亡

義大利一名14歲青年原本開開心心隨母親返回巴西過暑假，結果在當地被蚊子叮了一口後開始出現劇烈疼痛，緊急送院後不治身亡...

被囚禁地牢！俄女淪性奴14年驚險脫逃 曾見一夥伴被分屍後烹煮

俄羅斯一名33歲女子稱遭一名男子囚禁地牢，淪為性奴長達14年，直到近日成功脫逃。案情也顯示，嫌犯先前曾綁架另一名性奴，將她殺害並分屍煮來吃...

學校多但育才成效不佳 越南副教長：素質良莠不齊、達不到要求

越南教育部副部長黃明山（Hoang Minh Son）表示，越南有將近100所大學可以培育博士生，學校數量是很多，但育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦