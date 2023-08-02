到巴西過暑假遇劫！14歲少年「被蚊子叮一口」 傷口疼痛不治身亡

義大利一名14歲青年原本開開心心隨母親返回巴西過暑假，結果在當地被蚊子叮了一口後開始出現劇烈疼痛，緊急送院後不治身亡。

《8視界新聞網》根據《鏡報》報導，來自義大利東北部烏迪內（Udine）的馬修・丘6月中旬隨母親回巴西帕拉州（Pará）探親，結果在當地被蚊子咬一口後開始出現不適，被叮咬處嚴重疼痛，且沒有隨時間好轉。

母親把馬修送到醫院，但他的病情開始惡化，搶救無效，最終馬修在7月28日宣告不治。

馬修的死因還未公佈。但巴西的熱帶雨林地區的蚊子與本地一樣，有可能會向人類傳播登革熱病毒。但馬修生前所在帕拉州並不在疫情警戒區內。

美國今年夏天也在一批蚊子中檢測出西尼羅病毒（West Nile virus），截至6月13日已出現13例西尼羅熱陽性病例，光是亞利桑那州就有4起。感染西尼羅病毒的患者大約每150人就會有一人出現腦炎、腦膜炎等嚴重中樞神經症狀。

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