聽新聞
test
0:00 / 0:00
23年從不缺席！日本90歲老奶奶退休後到麥當勞上班 「一周5天」幸福工作
「工作使我保持健康！」日本一名90歲老奶奶退休後到麥當勞上班，她每週工作5天，23年來從不缺席！她的目標是繼續工作到100歲。退休後能夠繼續工作，這讓她感到很幸福。
日本媒體《ESSE online》報導，本田民子當年從一所私立大學的清潔工作退休後，67歲便開始在麥當勞當清潔工。
當年她對女兒說了一句「我想再次工作」，女兒告訴她麥當勞正在尋找員工，她應聘後一直工作到現在。
她每天清晨4點起床，早上搭公車上3小時的班，愛好種植的她會在下班後整理菜園。此外，她也經常在工作之餘看電視吸收新資訊。
本田民子選擇一直工作是有原因的，她認為工作與健康有直接關聯，每當她看到顧客快樂時，她便覺得活著是值得的，這讓她充滿感激之情。
她認為，與人保持交流，讓生活變得豐富多彩，因為在工作上她可以遇到各個年齡層的人。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言