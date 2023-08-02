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23年從不缺席！日本90歲老奶奶退休後到麥當勞上班 「一周5天」幸福工作

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日本一名90歲老奶奶退休後到麥當勞上班。圖／截自YouTube影片
日本一名90歲老奶奶退休後到麥當勞上班。圖／截自YouTube影片

「工作使我保持健康！」日本一名90歲老奶奶退休後到麥當勞上班，她每週工作5天，23年來從不缺席！她的目標是繼續工作到100歲。退休後能夠繼續工作，這讓她感到很幸福。

日本媒體《ESSE online》報導，本田民子當年從一所私立大學的清潔工作退休後，67歲便開始在麥當勞當清潔工。

當年她對女兒說了一句「我想再次工作」，女兒告訴她麥當勞正在尋找員工，她應聘後一直工作到現在。

她每天清晨4點起床，早上搭公車上3小時的班，愛好種植的她會在下班後整理菜園。此外，她也經常在工作之餘看電視吸收新資訊。

本田民子選擇一直工作是有原因的，她認為工作與健康有直接關聯，每當她看到顧客快樂時，她便覺得活著是值得的，這讓她充滿感激之情。

她認為，與人保持交流，讓生活變得豐富多彩，因為在工作上她可以遇到各個年齡層的人。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

日本 麥當勞 奶奶

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