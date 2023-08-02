演員肖像被AI濫用 規範跟不上發展

AI隨意就能產出湯姆克魯斯主演的電影！隨著AI技術進步，演員的肖像也成為AI的數據庫，使得人工智慧能順利擷取演員的肖像，並輕鬆幫電影角色換成知名演員的臉。上述狀況也再度引發著作權或肖像權的爭議，律師呼籲，各界應積極討論相關作法，他猜測未來可能出現「許可使用費」的制度。

湯姆克魯斯將氾濫

《BBC》報導，麥克南在訓練AI的網站上搜尋自己的名字，意外發現自己大量的創作已被大量上傳到該網站。她說，「這些作品與我的人生經驗有緊密連結，但AI的出現讓我感覺到被侵犯，也改變了作品與創作者的關係」。

然而，麥克南並非唯一受害者，生成式人工智慧需要接受大量的數據訓練，包括文字、圖片與影片等，而這些數據大多數都來自於網路上，但其中有不少數據應受到著作權的保障，許多藝術家、漫畫家或插畫家等正對人工智慧企業提起訴訟，要求他們正視該問題。

《科學人》報導，不僅是藝術作品的創造者，靠著螢光幕



維生的演員同樣受到威脅，AI靠著電影與影片資料，就能成功複製演員的肖像。學者表示，雖然現在AI還無法生成完整且逼真的互動場景，但技術中就會克服該項阻礙，「未來恐怕片商都能在電影中加入一個湯姆克魯斯」。

促許可使用費制度

知識財產權律師雷卓莉亞表示，因為人工智慧接受了大量的數據訓練，而其中許多數據都受到著作權的保障，知識產權糾紛只會愈來愈多，現在社會都還在討論階段，但誰該負責、是否禁止AI利用數據都還有爭議，預計未來雙方還需要取得共識，或許是以「許可使用費」的方式來解決問題。

至於在保護創作者的法規都還付之闕如的狀況下，藝文創作者能如何保護自己？雷卓莉亞說，有企業為旗下的圖片加入浮水印，導致AI使用這些圖片生成影像時，仍會出現浮水印，這樣就能取得AI侵犯著作權的證據。

此外，芝加哥大學電腦科學團隊也研發出名為「Glaze」的軟體，讓AI只擷取藝術作品小部分的像素，而非濫用完整的藝術作品。最後在視覺上，AI生成的成品與藝術家的藝術作品就會有足夠的鑑別度，以免藝術家權益遭到侵犯。

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