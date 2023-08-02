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氣候暖化加速融冰「恐釋出病原體」研究憂：不定時炸彈

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

氣候暖化加速融冰，病原體蓄勢待發。澳洲研究發現，地球升溫造成融冰速度加快，也讓塵封冰下多年的病原體重出江湖，對於環境甚至人類健康都是潛在威脅。

病原體威脅現存宿主

據《獨立報》報導，澳洲福林德斯大學科學家利用電腦模擬並計算，遠古病原體從融冰被釋出後帶來的生態威脅。科學家模擬過去的病原體侵入類似細菌的宿主的方式，接著比較入侵病原體對宿主細菌多樣性的影響與沒有發生入侵的宿主兩者的差異。

結果發現，古老的入侵病原體通常可在現代世界中存活，而且約有3%的病原體能在新環境中成為強勢族群。研究人員也發現，光1%的病原體就可帶來無法預測的結果，部分病原體會造成3分之1的宿主物種滅絕，其他病原體則讓其多樣性最高增加達12%。

研究人員斯特羅納指出，「我們發現這些古老入侵病原體通常能存活及進化，在少數情況下還可在群體中佔主導地位，導致相當大量的生物消失或物種數量變化。」另一名研究人員布萊德蕭表示，「在最壞、但仍然可能發生的情況下，光一種古老病原體的入侵，便會導致宿主族群規模減少30%。」

知己知彼、預先準備

據《AZoCleantech》報導，這次研究是利用美國密西根州立大學開發的人工生命軟體Avida，從中建立並測試將病原體模擬釋放到生物族群中的演變。布萊德蕭指出，「從社會角度來看，我們需要了解這些古老微生物可能帶來的潛在風險，以便為牠們進入現代世界所帶來的意外後果做好準備。研究結果告訴我們，這種風險不再只是一種幻想而已。」

本次研究結果刊登在PLoS Computational Biology期刊。

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澳洲 暖化 美國

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