沒開冷氣！老夫妻只吹電扇中暑雙亡 日托中心職員探視揭悲劇

「猛暑」近日嚴重影響日本，各縣市更創下連續多日的高溫紀錄，不少民眾因中暑而需要送院，甚至誘發死亡個案。東京有對年老夫婦日前因沒有前往日間暫托中心，職員擔心下決定登門拜訪，沒料發現二人倒斃家中，隨即報警。警方到場發現夫婦身處狹小房間，只得電風扇在運作，懷疑兩人為節省金錢而無開冷氣，初步判斷兩人因中暑而死亡，詳情有待進一步調查。

綜合日媒報導，事發於上月29日（上周六），日本東京東村山市1對夫婦被發現倒斃家中，死者為91歲丈夫山本晉和其84歲妻子山本久子。山本夫婦慣常於日間前往暫托中心，晚上才回家過夜，不過事發當日早上，兩人並未如常到中心報到，職員擔心下決定於稍後上門查訪。

職員到達山本夫婦寓所，發現兩人倒臥於二樓寢室的床上，隨即報警求助。警方經調查後表示，警員到場時確認山本夫婦已經死亡，同時留意到兩人在近日酷熱天氣下，身處的房間沒有開啟冷氣，只靠風扇來散熱，窗戶亦緊閉，令室內空間非常悶熱，初步懷疑他們為節省金錢而無開冷氣，在高溫房間內中暑導致死亡；全案仍有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》