完全找不到人！印度夫婦度蜜月 妻子竟在火車上「人間蒸發」
印度一對新婚夫婦出遊度蜜月時，妻子竟在火車上「人間蒸發」，查看監視器畫面也找不到人。
《8視界新聞網》根據《印度新快報》（The New Indian Express）報導，這名女子卡賈爾·庫瑪麗（Kajal Kumari）是在上個月28日與丈夫一同搭乘火車前往大吉嶺度蜜月途中消失。
他們在印度比哈爾邦的穆扎夫法爾普爾火車站上車。火車開到吉申根傑站時，妻子說要去上廁所，然而直到火車離站，她都沒有回到座位，丈夫找遍了每個車廂都沒有找到她。
丈夫受訪時說，他回到了穆扎夫法爾普爾，向鐵路警察局報案。
警方接到報警後調取了吉申根傑站站的監視器畫面，卻依舊沒有看到庫瑪麗身影，她彷彿「人間蒸發」。目前案件仍待進一步調查。
他說，妻子平時人際關係單純，與其他人沒有任何不正當關係。他懷疑妻子可能是被毒品集團綁架。
這對夫妻其實是在六個月前結婚，但因家庭原因而一直沒有度蜜月。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言