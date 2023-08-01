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完全找不到人！印度夫婦度蜜月 妻子竟在火車上「人間蒸發」

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印度一對新婚夫婦搭火車度蜜月，妻子卻在上廁所途中意外失蹤。示意圖／ingimage
印度一對新婚夫婦搭火車度蜜月，妻子卻在上廁所途中意外失蹤。示意圖／ingimage

印度一對新婚夫婦出遊度蜜月時，妻子竟在火車上「人間蒸發」，查看監視器畫面也找不到人。

《8視界新聞網》根據《印度新快報》（The New Indian Express）報導，這名女子卡賈爾·庫瑪麗（Kajal Kumari）是在上個月28日與丈夫一同搭乘火車前往大吉嶺度蜜月途中消失。

他們在印度比哈爾邦的穆扎夫法爾普爾火車站上車。火車開到吉申根傑站時，妻子說要去上廁所，然而直到火車離站，她都沒有回到座位，丈夫找遍了每個車廂都沒有找到她。

丈夫受訪時說，他回到了穆扎夫法爾普爾，向鐵路警察局報案。

警方接到報警後調取了吉申根傑站站的監視器畫面，卻依舊沒有看到庫瑪麗身影，她彷彿「人間蒸發」。目前案件仍待進一步調查。

他說，妻子平時人際關係單純，與其他人沒有任何不正當關係。他懷疑妻子可能是被毒品集團綁架。

這對夫妻其實是在六個月前結婚，但因家庭原因而一直沒有度蜜月。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

印度 蜜月旅行 監視器 火車站

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