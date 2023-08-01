長期將水果當主食 39歲俄羅斯素食網紅「嚴重營養不良」身亡

俄羅斯一名素食網紅，因長期依賴各種水果作為主食，結果因過度飢餓導致嚴重營養不良，在馬來西亞過世。

《8視界新聞網》根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名坐擁百萬粉絲的俄羅斯素食網紅札娜（Zhanna Samsonova），於7月21日在馬來西亞去世，年僅39歲。她移居到東南亞不過幾年時間。

根據醫院初步報告顯示，她的死因是過度飢餓導致嚴重營養不良，但仍需等待詳細的驗屍報告。

札娜是個堅定的素食主義者，經常在社交媒體上強力推廣「原食」理念，不用經過烹煮，以保留原始的風味與營養成分，自己還徹底貫徹。據悉，她在過去四年裡，一直堅持吃「純素飲食」，每天只攝入水果、葵花籽芽、水果冰沙和果汁等。

札娜曾表示，與她同齡人相比，他們看起來比她的年紀要老多了，並將這個現象歸咎於他們的「垃圾食物」飲食習慣。她還說，「我看見我的身體與心靈每天都在改變」、「我愛新的我，絕不會回到過去我曾有的飲食習慣」。

但對於札娜的死，她母親則認為女兒是因為感染病菌、罹患霍亂離世。

一名札娜的朋友透露，幾個月前，他在斯里蘭卡與她見面時，她看起來已經很疲憊，雙腿腫脹，淋巴液滲出。這個朋友說，「他們送她回家治療，不過她卻逃走，我再次在普吉島看到她時，我感到震驚。」

該朋友補充說，「我就住在她上一層樓，每天早上起來我害怕看到她變成一具屍體。我嘗試說服她尋求治療，但沒有成功。」

關於原食的問題，據Healthline的說法，生機飲食雖然可以帶來多種健康益處，包括減肥、改善心臟健康和降低患糖尿病的風險，但這種養生方式也有缺點，尤其是在計劃不周情況下，因為他們攝入的食物中缺乏強健骨骼所需的鈣和維生素D。

同時，這種飲食習慣也可能導致維生素B12水平不達標，從而導致貧血、神經系統損傷、不孕，甚至可能導致心臟病。

《營養學雜誌》發表的一項研究發現，100%的純素飲食者每天攝入的維生素B12低於建議的2.4微克。

文章授權轉載自「8視界新聞網」