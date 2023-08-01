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30歲兒賴家靠爸不肯自立 國外這爸苦惱求救：還是我搬走？

聯合新聞網／ 綜合報導
男子說兒子已經30歲卻不肯離家自立，讓他非常困擾。示意圖／ingimage
男子說兒子已經30歲卻不肯離家自立，讓他非常困擾。示意圖／ingimage

國外一名男子近期匿名投書媒體專欄，表示自己的兒子已經30歲卻不肯離家自立，認為爸爸資助他是天經地義的事。男子為了讓兒子獨立，最近正在考慮是否住進退休住宅，於是投書專欄希望能獲得建議。

這名66歲父親於日前投書《太陽報》（The Sun）專欄，表示自己今年已經66歲，兒子也已經30歲了，但兒子卻不肯獨立離家。他多次想讓兒子離家，甚至安排兒子去看房子，但兒子依然不配合。

這位父親表示，兒子雖然有在超市工作，但是完全不幫忙付任何費用，而且在家還經常發脾氣。兒子在家總是不斷挑釁父親，甚至言談中也總是羞辱、貶低父親。

某次吵架後，父親要兒子去看房子，但兒子卻不肯配合，父親只好答應幫兒子先付半年的租金，兒子才同意去看房子。想不到去看房子以後，兒子對房東超級無禮，導致房東都不想理他，不願意將房子租給他。

現在這位父親打算搬進退休住宅，因為兒子沒辦法跟著他一起搬進退休住宅，就一定會被迫必須獨立。而該專欄的作家也回應表示，男子如果總是遭受兒子的精神虐待，應該要與當地社福單位聯繫，並鼓勵男子採取強硬措施，直接搬到退休住宅。

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