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被鱷魚拖進沼澤長達90分鐘 印尼女子超幸運生還

聯合新聞網／ 綜合報導
法爾米拉被鱷魚拖進沼澤長達90分鐘，幸好後來幸運獲救。圖擷自紐約郵報
法爾米拉被鱷魚拖進沼澤長達90分鐘，幸好後來幸運獲救。圖擷自紐約郵報

印尼一名女子在工作時意外遭鱷魚攻擊，被鱷魚拖進沼澤長達90分鐘，幸好最終仍幸運獲救。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，38 歲的法爾米拉（Falmira De Jesus）在印尼西加里曼丹省（Kalimantan）一處棕櫚油種植園工作。7月27日當天她在園區工作時到沼澤取水，沒想到就這樣被鱷魚拖進水裡。

網路上瘋傳的影片可以看到，在一片長滿了蘆葦的沼澤中，有顆人頭在水面上載浮載沉，而這就是被鱷魚給拖進沼澤的法爾米拉。她在沼澤中不斷呼救，與鱷魚搏鬥。法爾米拉的同事一開始想用竿子把她撈上來，但是法爾米拉根本沒有辦法靠著一根竿子爬回岸上。

法爾米拉後來受訪時表示，她當時被鱷魚咬傷，又在水裡泡了一段時間，覺得自己越來越虛弱，原本以為自己就快死了。所幸後來救難人員趕到，成功救出法爾米拉，將她送往附近的醫院治療。法爾米拉的右臂、大腿、小腿都有很深的傷口。

印尼有14種鱷魚，最危險的就是河口鱷魚，也就是所謂的鹹水鱷魚。這種鱷魚可以長到7公尺長、重達1000公斤，咬合力十分強。由於棲地遭破壞，鱷魚的食物來源越來越少，加上當地民眾經常在河道洗澡釣魚等，更容易遭鱷魚攻擊。當地警方也提醒民眾，在靠近鱷魚棲地時，務必要提高警戒，小心鱷魚攻擊。

鱷魚 印尼

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