中東爆勞權爭議！外送員被質疑偷吃餐點遭辭退 委屈真相曝光引眾怒

移民外送員辛苦工作卻被任意辭退，引發阿拉伯世界怒火！中東國家巴林有外送員將外送食品吃掉，因此被外送平台解雇，但事後發現該食物是外送棄單，因此引發廣大討論。阿拉伯國家因缺乏勞動力引進許多移工，但過往常被批評這些移工是高工時、低薪與待遇不佳。

吃掉棄單食物

根據《半島電視台》，巴林有一位中東外送平台「Talabat」的外送員被拍到在路邊將外送箱打開，吃掉外送食品，因此Talabat決定將這位外送員開除。不過事後發現，該訂單已經被客戶棄單，外送員為了趕下一單所以才在路邊將食物吃掉。不過，Talabat仍堅持要將此外送員開除。

Talabat雖對外發聲明指出，公司非常重視客戶食品的衛生，並會要求所有外送員遵守相關健康與安全準則，但影片在網路上流傳後，反而因為該外送員移工的身分引發迴響，許多網民紛紛表達對該外送員的支持，並呼籲Talabat不易開除該名員工，更有沙烏地的外送公司直接表達招聘意願，要給外送小哥工作。

中東移工處境堪憂

還有網民不滿將此影片爆料出來的人，害該名移工失去工作。由於阿拉伯地區缺乏勞動力，因此引進大量移工協助興建基礎建設，波灣地區約有3千萬名移工，在卡達、巴林、阿聯、科威特等國有80%到90%的勞動力是移工，沙烏地與阿曼則有60%到70%勞動力是由移工提供。

但以卡達為例，《國際特赦組織》就曾於2022年卡達世足賽時發布調查報告指出，卡達境內有200萬名移工，大多來自亞洲與非洲，幫卡達興建球場、捷運與道路，但卡達政府卻不願付薪水，還出現強迫勞動、工時過長等現象。不過卡達對此否認，並表示都有持續改善移工待遇。

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