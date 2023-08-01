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拿過日本國語考試全國第一…櫻花妹考日檢N1也GG 直呼「這題型」超奇怪

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「日本人娜娜」在影片中表示，認識的國外友人日文很好，卻不敢挑戰日檢N1，因此想體驗看看日檢N1到底有多難。情境示意圖。 法新社
YouTuber「日本人娜娜」在影片中表示，認識的國外友人日文很好，卻不敢挑戰日檢N1，因此想體驗看看日檢N1到底有多難。情境示意圖。 法新社

不少人會參加日本語能力試驗（JLPT），以利赴日本求學或就職，其中，N1的難度最高。一名日本YouTuber便嘗試作答日檢N1的題目，表示因為日文好的友人都不敢挑戰日檢N1，因此想體驗看看日檢N1到底有多難。沒想到成績出來，該名YouTuber也沒辦法拿到滿分。

近日，有網友在PTT分享一部YouTube影片。影片中，一名日本人嘗試作答日本語能力試驗N1的題目，然而，該名日本人沒有拿到滿分成績，讓原PO訝異「連正統日本人都沒辦法拿滿分」。

YouTuber「日本人娜娜」在影片中表示，認識的國外友人日文很好，卻不敢挑戰日檢N1，因此想體驗看看日檢N1到底有多難。在測試之前，她更提及自己高中時有得過全國第一，「日本全國高中生一起考的考試，國語考試得過日本第一」，自豪日文滿不錯的，並認為日檢N1應該不會很難。

日檢N1主要有兩部分，分別為「讀解」跟「聽解」，「日本人娜娜」在作答時，一開始很順利，但也逐漸體會到題目有點難度，直言「不少日本人應該不會通過N1，因為是很深入的日文」。過程中更頻喊，「我不懂意思欸，這個文章」、「意義不明」、「完全不懂」。聽解的部分則相較順利，因為主要涉及日常對話，所以對她來說並不難。

「日本人娜娜」提到，最奇怪的問題就是看完文章，然後要求回答「適合這個文章的名字是哪一個」。圖截自「日本人娜娜」
「日本人娜娜」提到，最奇怪的問題就是看完文章，然後要求回答「適合這個文章的名字是哪一個」。圖截自「日本人娜娜」

最終，「日本人娜娜」在讀解部分，滿分120分拿了101分，聽解的部分，滿分60分拿了57分。針對讀解的部分，「日本人娜娜」直呼有些問題真的好奇怪，「莫名其妙」。她更提到，最奇怪的問題就是看完文章，然後要求回答「適合這個文章的名字是哪一個」。她以一道題目為例，表示文章的內容談及金魚、父親和某種花，而她選擇的答案是「金魚和父親和瑞香花」，因為覺得日文聽起來很可愛。然而，正確答案是「回想起父親的瑞香花」，讓她納悶「不知道有什麼標準說我的答案是錯的」。

對此，網友們在底下留言回應，「非常能認同考題『莫名其妙』這個說法」、「我覺得這個考試是考驗考試技巧為主」、「已經不是難不難的問題，而是要在對的答案裡面選擇出對出題者來說最正確的」。

對於日本人在日檢N1也難拿滿分的情形，PTT鄉民則認為，「不意外，有些N1考題日常生活根本不會用到」、「有點類似考文言文的感覺了」、「語言檢定給母語使用者考本來就不準，很多文法根本不會注意，因為是自然反應」。有人更說，「如果有人問我中文文法是啥，我一定不會」、「你可以看一下中文檢定考題，根本沒人會」。

日本 考題 YouTuber PTT 語言 文言文

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