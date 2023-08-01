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累到想趴下？這款視覺錯視圖 宣稱能幫你測出「壓力多大」

聯合新聞網／ 綜合報導
生活壓力示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
生活壓力示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

不少人喜歡挑戰視覺錯視圖，希望能夠藉此看看自己的眼力好不好，不過近期網路上流傳的一張視覺錯視圖更特別，宣稱能用來檢驗挑戰者的壓力程度。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，近期TikTok上流傳一張視覺錯視圖，吸引近8萬次點閱率和6千則留言。據TikTok網友指出，這張圖片是由日本神經學家設計，可以用來檢測挑戰者的壓力程度。影片標題寫道：「這張圖片是由日本神經學家設計，如果你看的時候圖片是靜止不動的，那代表你很平靜，如果圖片稍微移動，代表你有壓力，如果像旋轉木馬一樣轉動，則代表你壓力很大。

網友宣稱看見這張圖動的越快，代表看的人壓力越大。圖擷自每日郵報
網友宣稱看見這張圖動的越快，代表看的人壓力越大。圖擷自每日郵報

不過其實這張圖片根本就不是神經學家設計的，而是由烏克蘭藝術家佩雷帕迪亞（Yurii Perepadia）所設計。在佩雷帕迪亞的Instagram上可以看到他分享一系列自己設計的視覺錯視圖，還寫下自己的設計過程。

通常，這類視覺錯視圖是透過幾何排列、視覺成像規律等方式來創造出帶有「視覺欺騙」成分的圖像，從而「欺騙」人的視覺感知。這些圖片可以產生多種錯覺，包括感覺器官引起的生理錯覺以及心理上造成的認知錯覺。

TikTok Instagram 藝術家

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