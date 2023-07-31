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基督徒聊天機器人問世 提供信仰引導

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

傳簡訊給耶穌？基督徒聊天機器人又多了一項選擇。美國軟體公司日前推出以聖經人物為主的聊天機器人，用戶輸入問題，便可由耶穌或使徒等人提供聖經上的教導。

與聖經人物對話

據《CHVNRadio》報導，Catloaf Software公司推出的「傳簡訊給耶穌」(Text With Jesus)結合了先進技術與信仰，提供基督徒全新方式與聖經經文互動。該App是使用ChatGPT提供的人工智慧(AI)技術，將聖經人物呈現在用戶面前。

註冊的用戶可以與耶穌、馬利亞、約瑟、使徒、舊約提到的先知共30多人即時對話。該公司執行長彼得指出，「我們的目標是為信徒提供有趣、互動性方法來探索信仰，並不是想要取代傳統聖經研讀方法，只希望讓聖經的故事更加即時和個人化。」

該軟體適合小組、主日學以及教會講道，目前僅有iPhone版本，而且僅有英語、西班牙語、法語及葡萄語，但初期反應不錯。

以新方式了解信仰

據《Relevant Magazine》報導，執行長彼得表示，「當我了解到人工智慧的日益普及與潛力，我看到了一個機會，讓用戶能向聖經人物的虛擬分身提問並獲得答案，為用戶帶給一種個人化的體驗和情境理解。」他並指出，「我了解對於某些人來說，推出AI耶穌的概念可能令人不安，但這個App並非要取代或替代個人信仰或禱告生活，而只是一個工具，希望能幫助使用者以更互動性和快樂的方式探索神學問題。」

內容包含大量文獻

該App涵蓋了廣泛的基督教文獻，包括引用多種聖經版本，用戶還可自訂從特定信仰觀點獲得指引，例如天主教或福音派。

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信仰 耶穌

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