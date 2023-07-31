母開船戲水釀禍！美國6歲女童遭螺旋槳斷腿 送醫不治身亡
美國亞利桑那州一名母親駛船帶著孩子到普萊森特湖（Lake Pleasant）戲水，在駕駛船隻遊玩時，不慎撞到當時在水中游泳的6歲女童，導致女童腿部嚴重受創，送醫搶救後仍宣告不治。
根據《亞利桑那州家庭報》（Arizona's Family）、《CNN》報導，當天兩個家庭共12人到普萊森特湖邊游泳和滑水。到了中午11點左右，當時女童母親正駕駛船隻拉動滑水的人，不過卻無一人注意到女童還在水中，因此當母親加速行駛時，意外將女童輾過，女童的腿當場遭螺旋槳截斷。
事發當下，一旁船夫協助救援，將女童送到碼頭移交給消防人員，馬里科帕縣治安官辦公室表示，由於船隻並沒有違反安全規定，當天在場人員皆有穿戴救身衣，且船主居住在普萊森特湖附近，是有經驗的船隻駕駛，因此目前認為該案屬於意外事故，不過全案仍在調查中。
而居住在普萊森特湖附近的家庭聽到這起駭聞後，感到十分震驚，表示日後會確保船隻行駛前先行統計船上人數，以免憾事重演。
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