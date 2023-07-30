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「停電為何還能出口天然氣」？ 埃及節能惹民怨

中央社／ 開羅30日綜合外電報導
埃及政府的節能措施讓民眾怨聲載道，讓有民眾不禁問道：停電為什麼還能出口天然氣？圖為24日，一隻風箏從莫卡塔姆區飛過開羅天際線。法新社
埃及政府的節能措施讓民眾怨聲載道，讓有民眾不禁問道：停電為什麼還能出口天然氣？圖為24日，一隻風箏從莫卡塔姆區飛過開羅天際線。法新社

白天沒有空調，天氣悶熱，晚上一片黑暗，埃及政府的節能措施讓民眾怨聲載道。有民眾不禁問道：停電為什麼還能出口天然氣？

法新社報導，本月地中海地區氣溫創歷史新高，埃及各地實施每天數次長達數小時的停電。

經過11天的天天停電後，埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）27日命令公務員每週居家上班一次，宣布計劃至少直到8月底的節電措施，並提出解決埃及能源危機的其他解決方案。

但許多埃及人在社群媒體上批評並嘲笑他們認為是政府方面的失敗。

36歲的埃及居民伊斯蘭（Islam）接受法新社採訪時不解地問：「為什麼我們生活在黑暗之中，卻向歐洲出口天然氣？」

一些人想起了這個阿拉伯世界人口最多的國家上次面臨持續停電是在10年前的夏天，當時的情況加劇民眾對已故伊斯蘭領袖穆希（Mohamed Morsi）短暫總統任期的不滿和抗議。

2013年7月，穆希被時任國防部長塞西（Abdel Fattah al-Sisi）罷黜，之後塞西政府投資了數十億美元，用於改善國家電網。

直到數週前，官員們還堅稱，埃及人多年來因電力供應不穩而遭受的痛苦已不復見。

公共電力公司在上週並未提供太多細節的聲明中，建議埃及人「避免在每小時開始時搭乘電梯」，因為電力供應可能持續「不超過一個小時」。

這一建議在埃及社群媒體惹來訕笑，用戶紛紛貼文嘲諷。

其中一個建議人們「避免在每小時的50分到下一小時的10分之間搭乘電梯」。

另一則貼文提供類似火車時間表的建議說，市民「如果錯過中午12:50的電梯，可以搭乘下午1:10的電梯」。

從氣溫經常超過攝氏45度的上埃及到開羅的高檔地區，話題都差不多：什麼時候停電、要停電多久，一天停電幾次？

最富裕的族群也都拿這種情況來嘲諷，億萬富翁薩維里斯（Naguib Sawiris）說，「發明電燈的愛迪生死的時候，全世界關燈1分鐘，在埃及…我們直到今天都還在緬懷他」。

埃及 停電 電梯

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