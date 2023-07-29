快訊

成都世大運／遭日對手壓制 柔道男神楊勇緯金牌戰銀恨

成都世大運／武術隊大豐收 長拳林千禧、陳岳禧收雙銅

小孩玩耍見藏屍行李箱！加密貨幣百萬富翁遭分屍 生前詭異貼文曝光

8視界／ 8視界
加密貨幣百萬富翁阿爾加巴遭殺害分屍。圖／取自Instagram@fernandoperezalgaba
加密貨幣百萬富翁阿爾加巴遭殺害分屍。圖／取自Instagram@fernandoperezalgaba

加密貨幣百萬富翁阿根廷慘遭殺害分屍，一群小孩玩耍時發現藏屍的行李箱

《8視界新聞網》根據《紐約時報》報導，41歲的費爾南多·佩雷斯·阿爾加巴（Fernando Perez Algaba）的屍體在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一條小溪旁被發現。

屍體被裝在一個紅色行李箱內，警方在行李箱內發現受害者的雙腿和前臂，隨後又在溪里發現一條手臂。警方通過屍塊上的紋身和指紋確認死者就是阿爾加巴。

驗屍報告顯示，阿爾加巴在被分屍前中了槍。

報導指出，阿爾加巴來自阿根廷，生前在西班牙定居，到訪阿根廷時遇害，相信是因為欠下債務而惹來殺身之禍。

西班牙媒體《國家報》報導，警方隨後展開搜查，找到了他的頭部和身體部位。

阿爾加巴在社交媒體Instagram上擁有90萬名追隨者，經常通過社交媒體分享他的奢華生活，包括乘坐摩托艇和駕駛豪華轎車。

報導指出，阿爾加巴14歲時在家鄉賣三明治和送披薩，之後買下二手轎車，進行修理後轉售。

24歲時，阿爾加巴擁有摩托車、摩托艇和豪華轎車，並在近幾年內熱衷於加密貨幣投資。

據《每日郵報》報導，在阿爾加巴被殺害之前，他的社交媒體上出現「令人不安且令人毛骨悚然」的貼文。

其中一條語音的內容提到「邪惡的人想消滅你」，另一則語音則提到「我們無法逃避問題，問題會跟著我們」。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

阿根廷 富翁 加密貨幣 行李箱

延伸閱讀

5年被逮11次！女囚甜美笑容讓粉絲心動 獲封「混沌之后」爆紅

不可以色色？書讀到一半突收Apple Watch「1警訊」 櫻花妹超害羞

住新加坡飯店帶「這1物」進房險遭罰款 房客收警告哭：萬萬沒想到

把星巴克當免費公廁？日本分店祭「1策略」對付 廁所門裝密碼鎖

相關新聞

小孩玩耍見藏屍行李箱！加密貨幣百萬富翁遭分屍 生前詭異貼文曝光

加密貨幣百萬富翁在阿根廷慘遭殺害分屍，一群小孩玩耍時發現藏屍的行李箱...

英國雲霄飛車故障！乘客「平躺」卡22公尺半空狂等45分鐘

位在英國濱海紹森德（Southend-on-Sea）冒險島遊樂園（Adventure Island）的一輛雲霄飛車，在當...

長期毆打挨餓！24歲女傭死前只剩24公斤 邪惡母女虐傭致死遭重判

新加坡發生駭人虐傭案！一對母女長期殘暴對待24歲緬甸籍女傭，包括對她拳打腳踢、扯頭髮、不給飯吃，令她猶如活在地獄14個月，最終更被擊傷腦部死亡，離世前「皮包骨」體重僅剩24公斤（53磅）。母女兩人因過失殺人、蓄意傷人及虐待等罪，被判入獄14年及30年。

重見天日！瑞士冰川融化 驚現失蹤37年的登山客遺骸

一名德國籍登山客1986年在瑞士馬特洪山（Matterhorn Mountain）附近冰川健行時失蹤，如今隨著冰川融化，...

人類冬眠延壽不是夢？ 西伯利亞線蟲「睡」快5萬年覺醒

由俄羅斯和德國等國學者組成的研究團隊，27日在美國的國際網路科學雜誌「公共科學圖書館遺傳學期刊」（PLOS Geneti...

女員工「竄改病假單」被抓包 媽護航還嗆雇主：所以你要怎樣？

馬來西亞一名年輕女員工竄改病假單被雇主發現，母親竟出面為她辯解，反問雇主「所以你要怎樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦