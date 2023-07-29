小孩玩耍見藏屍行李箱！加密貨幣百萬富翁遭分屍 生前詭異貼文曝光

加密貨幣百萬富翁在阿根廷慘遭殺害分屍，一群小孩玩耍時發現藏屍的行李箱。

《8視界新聞網》根據《紐約時報》報導，41歲的費爾南多·佩雷斯·阿爾加巴（Fernando Perez Algaba）的屍體在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一條小溪旁被發現。

屍體被裝在一個紅色行李箱內，警方在行李箱內發現受害者的雙腿和前臂，隨後又在溪里發現一條手臂。警方通過屍塊上的紋身和指紋確認死者就是阿爾加巴。

驗屍報告顯示，阿爾加巴在被分屍前中了槍。

報導指出，阿爾加巴來自阿根廷，生前在西班牙定居，到訪阿根廷時遇害，相信是因為欠下債務而惹來殺身之禍。

西班牙媒體《國家報》報導，警方隨後展開搜查，找到了他的頭部和身體部位。

阿爾加巴在社交媒體Instagram上擁有90萬名追隨者，經常通過社交媒體分享他的奢華生活，包括乘坐摩托艇和駕駛豪華轎車。

報導指出，阿爾加巴14歲時在家鄉賣三明治和送披薩，之後買下二手轎車，進行修理後轉售。

24歲時，阿爾加巴擁有摩托車、摩托艇和豪華轎車，並在近幾年內熱衷於加密貨幣投資。

據《每日郵報》報導，在阿爾加巴被殺害之前，他的社交媒體上出現「令人不安且令人毛骨悚然」的貼文。

其中一條語音的內容提到「邪惡的人想消滅你」，另一則語音則提到「我們無法逃避問題，問題會跟著我們」。

文章授權轉載自「8視界新聞網」