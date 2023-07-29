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長期毆打挨餓！24歲女傭死前只剩24公斤 邪惡母女虐傭致死遭重判

香港01／ 喬納森
圖為暴力示意圖。報系資料照片
圖為暴力示意圖。報系資料照片

新加坡發生駭人虐傭案！一對母女長期殘暴對待24歲緬甸籍女傭，包括對她拳打腳踢、扯頭髮、不給飯吃，令她猶如活在地獄14個月，最終更被擊傷腦部死亡，離世前「皮包骨」體重僅剩24公斤（53磅）。母女兩人因過失殺人、蓄意傷人及虐待等罪，被判入獄14年及30年。

綜合外媒報導，涉案母女分別為64歲婦人普蕾瑪（Prema S. Naraynasamy）與女兒蓋亞蒂麗（Gaiyathiri），兩人涉嫌於2016年7月虐死24歲緬甸籍女傭磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）。

本來就瘦小的磅艾赫多恩，工作1年內體重急掉33磅。一名曾替磅艾赫多恩看診的醫師指，她被帶往求診時雙眼眼窩和臉頰均有瘀傷，且雙腿水腫，當他想替磅艾赫多恩作進一步檢查時，女僱主隨即阻攔。2個月後，他按女僱主要求，到住處為磅艾赫多恩治療，抵達後卻發現磅艾赫多恩已死亡，當時她明顯營養不良，體重只得53磅。

警方立案調查，翻查母女住所的閉路電視，發現連串恐怖虐傭畫面，包括兩人曾向磅艾赫多恩潑冷水、拳打腳踢、踩踏身體，暴力扯頭髮，甚至用清潔劑瓶子重擊其頭部。母女更要磅艾赫多恩承受飢餓之苦，經常只給她吃泡在水中的白吐司、冰箱內的剩食，或是剩下的米飯。磅艾赫多恩最終因被鈍器重擊頭部致死。

案件經審理，當地法院去年判女兒蓋亞蒂麗因過失殺人、蓄意傷人等罪入獄30年，而母親普蕾瑪則因虐待罪名，今年年初被判14年監禁。

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