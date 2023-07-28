快訊

「討打、給中共照顧」惹眾怒 呂美玲宣布退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女員工「竄改病假單」被抓包 媽護航還嗆雇主：所以你要怎樣？

8視界／ 8視界
馬來西亞一名年輕女員工竄改病假單被雇主發現，母親竟出面為她辯解，還反問雇主「所以你要怎樣？」示意圖／ingimage
馬來西亞一名年輕女員工竄改病假單被雇主發現，母親竟出面為她辯解，還反問雇主「所以你要怎樣？」示意圖／ingimage

馬來西亞一名年輕女員工竄改病假單被雇主發現，母親竟出面為她辯解，反問雇主「所以你要怎樣？」

《8視界新聞網》根據星洲網報導，這名雇主以匿名方式在「Ricebowl鐵飯網」的Facebook專頁投稿表示，公司一名仍處於試用期的女子請了兩天病假，但他發現交上來的病假單很明顯的被改過，將醫生給的一天假改為兩天假。

雇主隨後發訊息給女子向她了解情況，怎料回覆簡訊的竟是女子的母親。女子母親聲稱是醫生在開病假單時搞錯，但由於「沒有時間轉回去叫醫生改，所以自己改」。

雇主告訴女子母親，病假單並不是自己要幾天就寫幾天，只有醫生才能做出決定。母親辯解，想要女兒痊癒才上班，不想要傳給小朋友。

雇主表示理解，但仍不能接受修改過的病假單，豈料女子母親竟反問，「所以你要怎樣？」

雇主沒有多加解釋，只是在女子母親的同意下結束了僱傭關係。他表示，女子如果不舒服但不想要花錢看醫生，可以與他溝通，但竄改病假單已經抵觸法律，事態嚴重，因此不會容忍有關行為。

根據馬來西亞當地的《刑事法典》第471條文，任何偽造或破壞公文或證件者一旦罪成，將面臨監禁不超過七年或罰款，或兩者兼施。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞

延伸閱讀

不可以色色？書讀到一半突收Apple Watch「1警訊」 櫻花妹超害羞

5年被逮11次！女囚甜美笑容讓粉絲心動 獲封「混沌之后」爆紅

把星巴克當免費公廁？日本分店祭「1策略」對付 廁所門裝密碼鎖

與國外差很大！他見台灣機場「1亂象」爆氣 苦主羞愧：終於有人說了

相關新聞

為完成阿公遺願！寮國學生赴台要當中文老師 大讚「台灣人講話溫柔」

駐越南代表處今天頒發台灣獎學金與華語文獎學金。寮國受獎生林英才期盼前往台灣攻讀華語教學碩士學位，返國為寮國的華語教學做出...

女員工「竄改病假單」被抓包 媽護航還嗆雇主：所以你要怎樣？

馬來西亞一名年輕女員工竄改病假單被雇主發現，母親竟出面為她辯解，反問雇主「所以你要怎樣...

因性侵案遭冤獄17年 男子終獲清白卻要付「坐牢住宿費」

英國一名男子因為被扣上性侵罪名，導致入獄坐冤獄長達17年。近期法院重審男子的案件，終於還男子的清白，想不到男子竟然還要付這些年入獄的「住宿費」。

世界雪鐵龍2CV車聚 5000輛老爺車湧入瑞士小鎮

來自全球各地約5000輛雪鐵龍2CV老爺車本週湧入瑞士鄉村，參加「世界2CV之友車聚」，向這款辨識度極高的法國經典車款致...

不能被熱到！義大利飆高溫熱爆 酪農用冷卻扇和水霧幫乳牛消暑

義大利乳業公司Zecca del Carzeto第二代老闆Roberto Gelfi，十多年前就為公司養的乳牛安裝風扇、...

日本作家森村誠一病逝享耆壽90歲 華郵聚焦他揭731部隊暴行

日本作家森村誠一24日病逝東京，享耆壽90歲。華盛頓郵報今天指出，森村的紀實著作揭發日軍二戰期間731部隊研究生物戰的殘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦