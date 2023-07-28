女員工「竄改病假單」被抓包 媽護航還嗆雇主：所以你要怎樣？

馬來西亞一名年輕女員工竄改病假單被雇主發現，母親竟出面為她辯解，反問雇主「所以你要怎樣？」

《8視界新聞網》根據星洲網報導，這名雇主以匿名方式在「Ricebowl鐵飯網」的Facebook專頁投稿表示，公司一名仍處於試用期的女子請了兩天病假，但他發現交上來的病假單很明顯的被改過，將醫生給的一天假改為兩天假。

雇主隨後發訊息給女子向她了解情況，怎料回覆簡訊的竟是女子的母親。女子母親聲稱是醫生在開病假單時搞錯，但由於「沒有時間轉回去叫醫生改，所以自己改」。

雇主告訴女子母親，病假單並不是自己要幾天就寫幾天，只有醫生才能做出決定。母親辯解，想要女兒痊癒才上班，不想要傳給小朋友。

雇主表示理解，但仍不能接受修改過的病假單，豈料女子母親竟反問，「所以你要怎樣？」

雇主沒有多加解釋，只是在女子母親的同意下結束了僱傭關係。他表示，女子如果不舒服但不想要花錢看醫生，可以與他溝通，但竄改病假單已經抵觸法律，事態嚴重，因此不會容忍有關行為。

根據馬來西亞當地的《刑事法典》第471條文，任何偽造或破壞公文或證件者一旦罪成，將面臨監禁不超過七年或罰款，或兩者兼施。

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