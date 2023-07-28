因性侵案遭冤獄17年 男子終獲清白卻要付「坐牢住宿費」

英國一名男子因為被扣上性侵罪名，導致入獄坐冤獄長達17年。近期法院重審男子的案件，終於還男子的清白，想不到男子竟然還要付這些年入獄的「住宿費」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年57歲的馬爾金森（Andrew Malkinson）在2003年時因為被控性侵婦女遭判無期徒刑，不過在這20年中不斷為自己的清白奮戰之後，男子終於在本週三（7月26日）洗清罪名。

當年馬爾金森堅稱自己無罪，想不到卻因為這樣被多判十年有期徒刑，不過後來因為發現犯案者的DNA證據，證實馬爾金森確實與此案無關，終於在20年後迎來自由。

不過令他難以接受的是，雖然他有可能因為冤獄獲得高達100萬英鎊（約4013萬台幣）賠償金，但這筆錢可能要等好幾年才會真正撥款，而且還要扣掉他坐牢期間的食物和住宿費。

這樣的規定已經行之有年，1978年英國發生報童布里奇沃特（Carl Bridgewater）槍殺案，當時被錯判服刑20年的兩名被告在入獄近20年後獲釋，當年英國上議院（英國當時的最高法院）就裁決兩名被告的賠償金要減少，因為「他們在被拘留期間無須支付生活費」。

馬爾金森接受採訪時表示，想到自己被政府「綁架」那麼久，還得為此付代價就覺得「好噁心」，更抨擊警方對他的道歉根本「毫無意義」，已經請法扶單位協助上訴。