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情侶邊騎車邊交談接吻！男友不慎失控摔車 後座女友當場死亡
騎摩托車時不斷回頭和女友交談和接吻，哥倫比亞一名男子不慎摔車，造成女友當場身亡。
《8視界新聞網》根據網媒montecristinews報導，這起車禍發生於本月24日，發生在哥倫比亞科達齊的一條鄉村道路上，當時23歲的莉莉安娜（Liliana Paola Macías Beltrán）在摩托車上拍攝兩人的旅途，可以看到男友頻繁回頭，兩人偶爾會交談並甜蜜接吻。
在推特上流傳的影片畫面可見，車禍發生時，男子在轉頭入鏡不久後摩托車失控，兩人雙雙摔倒在地，男子還驚叫出聲。據了解，在強烈的撞擊下，女子當場死亡。
死者的鄰居聽說這一不幸消息後，紛紛表示悲痛和震驚，並向其親屬表示慰問。有非官方消息稱，男友也受傷，目前已被當局扣留，以便進行調查。
▼ 影片恐造成不適，請斟酌觀賞
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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