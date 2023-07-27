情侶邊騎車邊交談接吻！男友不慎失控摔車 後座女友當場死亡

騎摩托車時不斷回頭和女友交談和接吻，哥倫比亞一名男子不慎摔車，造成女友當場身亡。

《8視界新聞網》根據網媒montecristinews報導，這起車禍發生於本月24日，發生在哥倫比亞科達齊的一條鄉村道路上，當時23歲的莉莉安娜（Liliana Paola Macías Beltrán）在摩托車上拍攝兩人的旅途，可以看到男友頻繁回頭，兩人偶爾會交談並甜蜜接吻。

在推特上流傳的影片畫面可見，車禍發生時，男子在轉頭入鏡不久後摩托車失控，兩人雙雙摔倒在地，男子還驚叫出聲。據了解，在強烈的撞擊下，女子當場死亡。

死者的鄰居聽說這一不幸消息後，紛紛表示悲痛和震驚，並向其親屬表示慰問。有非官方消息稱，男友也受傷，目前已被當局扣留，以便進行調查。

▼ 影片恐造成不適，請斟酌觀賞

#Colombia • Una joven mujer identificada como Liliana Paola Macías Beltrán, perdió la vida en un accidente de tránsito en la zona rural del municipio de Codazzi, Cesar, cuándo se desplazaba en una motocicleta junto a su pareja sentimental. pic.twitter.com/JSiztJW706 — Randy Correa (@RandyCorreaVE) 2023年7月24日

文章授權轉載自「8視界新聞網」