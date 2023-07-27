讓親戚女友免費住2年水電費全包 泰男開門見「滿屋垃圾」氣炸

泰國一名男子兩年前好心讓親戚女友免費住自己的家，她搬出去後男子打算打掃房間時，發現一屋子的垃圾，梳妝台竟有用過的衛生棉。男子用了超過50個黑色袋子才將垃圾裝完；他之後想聯絡該女子，但已聯繫不上。

《8視界新聞網》根據泰國《世界日報》報導，這名男子本月23日在Facebook貼文表示，他在2021年讓親戚女友免費住家裡，她在本月16日搬走，隔（17）日男子看到歸還的鑰匙時打算進房間收拾一下，打開房門時讓他震驚不已。男子表示，房間到處都是飲料瓶、塑料袋、紙袋、紙盒等垃圾。

男子在貼文中表示，親戚女友兩年來從未付過一毛錢，他還幫她支付水電費，但女子卻不負責任地一走了之，留下爛攤子給他收拾。男子看到房間的情況後急忙聘請清潔工人打掃房間。他們用了超過50個黑色袋子才將垃圾裝完，垃圾車來拉了兩趟，床和床墊都得扔掉。男子嘗試發訊息給女子，卻沒任何回覆。男子希望女子能與他聯繫，為她的行為負責。

男子向記者透露，女子當年聯繫他，請求暫時借住，直到自己找到工作再做打算。男子當時剛好有空房，便答應了女子。女子很少與他說話，平時都會躲進房間，一個人呆著。

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