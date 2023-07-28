快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

退休搬到鄉下無憂無慮？ 他一年後罹病「出門只能叫計程車」超後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人退休後選擇搬到鄉村養老，但卻在事後後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
有些人退休後選擇搬到鄉村養老，但卻在事後後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

鄉下雖然自然景觀豐富，生活步調悠閒，不過也有著生活機能不方便，如果遇上一些意外，很容易產生意想不到的困擾。因此在挑選房產物件時，也得做好詳細規劃，近來在日本，就有好不容易搬到鄉下居住，結果卻引發悲劇的事件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名三浦邦彥的67歲男性，過去一直很嚮往鄉村生活。於是在退休後，他毅然決定賣掉東京的房子，選擇搬到山梨縣靠山的地方，過著自給自足的農耕生活。包含300萬日幣的房價（約相當於新台幣64萬元），以及各種修繕、防寒設備及農用機具在內，這次搬遷讓他一共花了1000萬日幣左右（約相當於新台幣214萬元）。

然而，不只這筆花費有點超乎三浦先生的想像，而且妻子也反對他搬來鄉村，雖然最後還是同行了，但夫妻之間的關係卻因此惡化，每天都會聽到妻子的抱怨。三浦也沒辦法融入在地環境，和鄰居們一直保持著陌生的關係，因此對於搬到鄉村退休的行動感到非常後悔。

理財規劃大沼惠美子指出，像這樣退休後決定搬到鄉村隱居，卻在事後反悔的案例其實非常常見。還有老夫妻才搬到鄉村一年，結果丈夫輕微腦梗塞，平時不良於行，但妻子又沒有駕照，使得不管是去醫院治療，還是超市購買生活必需品，都得叫計程車代步，讓生活費嚴重吃緊。因此在搬遷之前，事前一定要做好妥善評估，以免在人生的最後關頭，卻做了令人後悔不已的決定。

日本

延伸閱讀

他PO這間「台北兩房一廳」願花多少租？ 網吐嘈：像監獄

全台哪地能成下一個「信義計畫區」？ 專業網友曝3原因：難超越

北市買房「不買車位」一定後悔？ 網掀論戰：1條件可不買

預算1千萬買房選「青埔or淡水？」網一面倒推這：未來性好

相關新聞

外來的數位游牧者，義大利的轉機或威脅？

遠端工作因疫情而盛行，如今依然這群「數位遊牧民族」人數依然龐大，而其相對長居地物價水準來說優渥的消費能力，也讓許多國家政府以簽證便利、建立數位游牧村或其他政策方式，試圖吸引數位遊牧民族的到來——但此現象，對於地方居民來說，卻是一體兩面...。

白人救星解放大馬？英國搖滾樂團為何惹怒馬來西亞

英國搖滾樂團The 1975主唱兼吉他手馬修希利（Matty Healy）7月21日於馬來西亞Good Vibes Festival音樂節演出時，辱罵批評馬來西亞政府恐同，隨後與貝斯手男男擁吻，以示抗議。豈料，The 1975樂團未完成其演出時段就已遭禁止繼續演出。隔日大馬政府宣告將The 1975從此列為禁止入境演出的黑名單，原本為期三天的Good Vibes Festival也遭政府腰斬，The 1975原預計前往印尼雅加達及台北的亞洲巡迴場次亦隨後取消。

退休搬到鄉下無憂無慮？ 他一年後罹病「出門只能叫計程車」超後悔

鄉下雖然自然景觀豐富，生活步調悠閒，不過也有著生活機能不方便，如果遇上一些意外，很容易產生意想不到的困擾。因此在挑選房產物件時，也得做好詳細規劃，近來在日本，就有好不容易搬到鄉下居住，結果卻引發悲劇的事件。

情侶邊騎車邊交談接吻！男友不慎失控摔車 後座女友當場死亡

騎摩托車時不斷回頭和女友交談和接吻，哥倫比亞一名男子不慎摔車，造成女友當場身亡...

最痛教訓！馬國老婦把20萬現金放紙盒 被白蟻啃食變成廢紙

馬來西亞一名老奶奶在紙盒中存放3萬令吉（約新台幣20萬元）現金準備明年到麥加朝聖用，豈料竟遭白蟻啃食成了廢紙...

澳洲近百領航鯨擱淺搶救失敗 倖存45頭遭安樂死

澳洲當局指出，接連兩天急於救援在西南岸擱淺的近100頭領航鯨而未竟其功，先是有52頭喪命，倖存的45頭鯨魚也在今天遭到安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦