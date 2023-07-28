退休搬到鄉下無憂無慮？ 他一年後罹病「出門只能叫計程車」超後悔

鄉下雖然自然景觀豐富，生活步調悠閒，不過也有著生活機能不方便，如果遇上一些意外，很容易產生意想不到的困擾。因此在挑選房產物件時，也得做好詳細規劃，近來在日本，就有好不容易搬到鄉下居住，結果卻引發悲劇的事件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名三浦邦彥的67歲男性，過去一直很嚮往鄉村生活。於是在退休後，他毅然決定賣掉東京的房子，選擇搬到山梨縣靠山的地方，過著自給自足的農耕生活。包含300萬日幣的房價（約相當於新台幣64萬元），以及各種修繕、防寒設備及農用機具在內，這次搬遷讓他一共花了1000萬日幣左右（約相當於新台幣214萬元）。

然而，不只這筆花費有點超乎三浦先生的想像，而且妻子也反對他搬來鄉村，雖然最後還是同行了，但夫妻之間的關係卻因此惡化，每天都會聽到妻子的抱怨。三浦也沒辦法融入在地環境，和鄰居們一直保持著陌生的關係，因此對於搬到鄉村退休的行動感到非常後悔。

理財規劃大沼惠美子指出，像這樣退休後決定搬到鄉村隱居，卻在事後反悔的案例其實非常常見。還有老夫妻才搬到鄉村一年，結果丈夫輕微腦梗塞，平時不良於行，但妻子又沒有駕照，使得不管是去醫院治療，還是超市購買生活必需品，都得叫計程車代步，讓生活費嚴重吃緊。因此在搬遷之前，事前一定要做好妥善評估，以免在人生的最後關頭，卻做了令人後悔不已的決定。