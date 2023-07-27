外網票選「願意住亞洲哪個國家」 台韓因這理由輸日本…南韓人被排名嚇到

近日有南韓網友發現國外鄉民發起一個投票，題目是「如果住在亞洲，你比較願意住哪個國家」，包含台灣共有五個國家被列入選項，結果投票出爐，日本獲得第一，而南韓與台灣分別位居第二、第三，國外鄉民更指出南韓、台灣都有1原因令人怕爆，掀起南韓網友熱烈討論。

有南韓網友轉貼美國論壇Reddit的一項投票結果，題目是「你如果住在亞洲，比較願意住哪個國家？」，投票選項有中國、日本、南韓、台灣、印度和其他答案，票選結果出爐，日本以3500票奪得第一，南韓拿到1700票排第二，台灣獲535票位居第三，其他答案504票列第四，而印度181票、中國153票分別是第五、第六名。

外國鄉民票選「如果住亞洲，較願意住哪個國家？」，日本拿下3千多票得第一，而中國只有153票慘墊底。圖／擷自美國論壇Reddit

國外網友紛紛留言發表看法，指出南韓和北韓是分裂狀態，北韓又一直試射飛彈挑釁，而台灣經常受到中國打壓，面臨軍事威脅，因此兩國都不是最佳選擇，「所有選項都很糟糕，目前南韓和台灣有被侵入風險，南韓不像第一世界國家那麼發達，中國很糟糕，印度不夠發達，日本是最好的選擇」、「如果台灣沒有不斷受到隔壁鄰居的威脅，我會選台灣」、「大家會因為文化而選擇日本。但從整體生活和工作環境來看，台灣應該是榜首，其次是南韓」、「日本是一個很酷的旅遊勝地，但那裡工作和生活無法取得平衡，很糟糕」。

不過，南韓網友對投票結果卻感到意外，留言直呼沒想到自己國家排第二名，也稱讚國外鄉民終於對他們歷史有所了解，「南韓得到的票數比我想像的高，我以為外國人會害怕，因為我們是一個停戰國家」、「從留言看來，他們對我們國家的認知提高了哈哈」，「如果是我不會選南韓和日本，因為南韓是停戰國家，日本是地震頻繁」、「我認為有受到北韓影響，如果沒有北韓因素，我想票數會更高」、「繼台灣之後，有戰爭風險的就是朝鮮半島」。

許多南韓網友對投票結果感到意外，認為南韓是停戰國家，隔壁的北韓也常射飛彈挑釁，結果竟然排名勝過台灣排第二。 圖／美聯社資料照

也有南韓網友認為應將更多亞洲國家納入選項，「作為一個外國人，我想住新加坡」、「如果讓我選擇南韓以外的國家，我會選擇泰國」、「如果非要選南韓以外的國家，我會依次選台灣、馬來西亞、泰國、新加坡」。

事實上，國外這項投票是去年發起的，只不過近日再度被南韓網友翻出，並轉貼至當地論壇theqoo，掀起一陣熱烈討論，該則貼文共吸引近4萬多人瀏覽，並累積200多則留言。