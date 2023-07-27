江宏傑喊話履行日本法院判決 日網一面倒力挺：福原愛形象太差

台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛因為違反雙方約定對簿公堂，他今天下午在日本召開記者會說明，感謝台灣大眾對他的關心。日本網友則是幾乎一面倒，希望福原愛尊重判決。

江宏傑下午在台灣與日本律師陪同下，於日本外國特派員協會召開緊急記者會，期間有中英日三語同步翻譯。

江宏傑表示，他在7月20日收到日本法院裁判結果，他對判決結果表示感謝，也希望福原愛可以儘快執行法院命令。

但江宏傑的日本代表律師表示，判決結果出爐後，福原愛方面完全沒有回應，呈現無視的狀態。

福原愛先前透過律師發出聲明指出，台灣新竹地方法院承審法官於今年3月27日上午10時開庭時，當庭諭知不得對外公開討論本件家事事件內容，律師籲請江宏傑切勿違反法官的要求，並請媒體據「兒童及少年福利與權益保障法」等規定，不得報導或記載足以揭示、辨識未成年人身分資訊的內容。

江宏傑日方律師對此回應，他們也有收到福原愛方面要求停止記者會的傳真與電子郵件，卻對判決隻字未提。

由於日本的媒體刊載沒有相關限制，日媒今天大篇幅報導江宏傑召開記者會，詳盡刊載兩人的法律之爭，引發網友討論。

有網友說，「有空去要求別人停止開記者會，自己為何不先遵守法院判決呢」，「前夫這麼著急出來開記者會，看來實在是受不了福原愛缺乏誠意，又自私的舉動了吧」，還有網友說，「形象真的太差，不想再看到她出來解說桌球比賽了」，呈現對江宏傑一面倒力挺。