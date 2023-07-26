飛機餐供應出問題！英航改發「肯德基雞腿」替代 旅客看傻眼

由於供餐上出現問題，搭乘英國航空一架飛往倫敦航班的乘客，在漫長的12個小時航程中，只吃到一隻肯德基炸雞腿。

《8視界新聞網》根據旅遊博客One Mile At A Time發布的一篇報導，英國航空公司252航班本月23日從普羅維登西亞萊斯島（Providenciales）飛往倫敦時，因飛機餐車未獲得適當冷藏，導致所有食物不得不被丟棄。

飛機在巴哈馬（Bahamas）中途停留時，機組人員靈機一動，以最有效的方式提供食物，也就是從肯德基購買了幾桶炸雞；無論是商務艙還是經濟艙乘客，都得到一塊炸雞。

社交媒體Instagram用戶lorockmor_working_dogs發布的影片顯示，機組人員手持肯德基桶，向乘客分發炸雞腿。有Twitter貼文顯示，一名「幸運的乘客」得到了兩塊炸雞。

有人不滿 有人覺得比延誤好

可以理解的是，有些乘客對這種情況感到不滿。

Instagram用戶lorockmor_working_dogs就在貼文中指出，這一事件「相當丟臉」，而也有乘客指出，英航的服務跟一家以「R」字母開頭的廉價航空一樣糟糕。

不過，一名旅遊文章作家施拉皮格則表示，對一般乘客來說，這並不是一個很好的經歷，但也認為這種「急中生智」的做法值得肯定。

他說，「我無法想像有乘客會因食物問題而願意延誤數小時甚至取消航班。所以，在避免延誤的情況下接受一些替代方案，似乎是最佳選擇。」

@British_Airways just landed @HeathrowAirport after a 12.5 hour flight BA252 from Turks and Caicos with no catering! BA had to serve @kfc at Nassau giving some lucky passengers 1 piece of chicken. The container with the plane catering wasn’t chilled so all thrown away!! pic.twitter.com/U5IcBD2hRy — Andrew Bailey (@aktivandrew) 2023年7月24日

文章授權轉載自「8視界新聞網」