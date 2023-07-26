該不該離婚？韓夫妻猶豫關鍵「非小孩」 真正原因男女大不同

夫妻關係走到盡頭，「該不該離婚？」成為男女雙方需要共同面對的問題。韓媒《朝鮮日報》援引數據報導，針對夫妻在離婚過程中猶豫不決的因素進行調查，卻發現小孩僅共同位居第二名，最關鍵的理由男女可說是大不同。

南韓專門提供再婚服務的婚姻顧問公司，針對518名恢單男女（即離婚後恢復單身的男女）進行調查。詢問「陷入離婚困境時，導致您猶豫是否與前配偶離婚的因素」，有30.1%的男性認為，最令他們猶豫的關鍵是「在婚姻期間所做的努力」，28.6%的女性則是因「不透明的未來」最令人卻步。

其中，「子女問題」男女分別以26.3%、27.0%共居第二名。隨後男性猶豫因素第三名、第四名為「不透明的未來」、「對離婚的偏見」；女性則是「對離婚的偏見」及「在婚姻期間所做的努力」。

至於讓夫妻離婚的決定性因素有哪些？31.3%男性歸功於「社會上恢單男女的增加」，依序排名還有「離婚相關節目」、「再婚成功案例」、「父母、手足」等；28.2%女性則認為「離婚相關節目」影響最大，其次依序為「父母、手足」、「子女」、「社會上恢單男女的增加」等。

對此，顧問公司相關人士解釋，南韓男性過去因長期作為家中的經濟支柱，需為子女的養育問題做準備，容易對過去所做的努力感到可惜；相反地，女性則因長期在男性經濟保護傘下，反而對於未來需出去闖蕩的不確定性感到不安。