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馬國驚傳4米巨鱷吃人 4天營救失敗警剖鱷肚搶救遺體

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一名60歲漁民遭巨鱷吞食，不幸身亡。示意圖/ingimage
馬來西亞一名60歲漁民遭巨鱷吞食，不幸身亡。示意圖/ingimage

7月23日，馬來西亞救援隊在沙巴州斗湖旁的一隻鱷魚體內，找到了失蹤四天的60歲漁民艾帝（Addi Bangsa）。救援隊將鱷魚的肚子剖開，在鱷魚的胃發現了這名老翁的屍體，救援任務最終以失敗告終。

據《馬來郵報》23日的報導，此次救援行動是由當地的野生動物保護局主導，老翁家人在7月19日凌晨四點發現老翁不見，因此向警方報案失蹤。經過調查，懷疑這名老翁是被鱷魚吃掉，因此野生動物保護局便立即搜索附近區域，並在搜尋的第二天正式與消防人員一同進行搜救。

而在進入搜救階段的第四天，野生動物保護局鎖定了一隻鱷魚，當地野生動物保護局主管蘭布特（Primus Lambut）接受馬新社採訪時表示，這隻鱷魚估計重達800公斤，體長4.26公尺，體型相當龐大，而在確認正是這條鱷魚吞食老翁後，他們隨即展開救援行動。

救援團隊在距離受害者被鱷魚吞食的地點附近約1.5公里的水域中將鱷魚射殺，切開牠的胃找到受害者殘缺的遺體，當時老翁的家人也在場目睹了全過程。而野生動物保護局在被害者家人辨識完屍體後，便將老翁遺體交由警方接管，以便進行後續作業，並正式宣布結束搜查。

鱷魚 馬來西亞

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