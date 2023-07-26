世界新地標！高50公尺禱告蒙應允牆 將豎立英國

禱告蒙應允值得紀念。英國一名男子花了十年時間禱告後，決定在英國伯明罕建造一座高度超過50公尺的「禱告蒙應允紀念碑」，每塊磚頭都是一個禱告故事，目前正在向全世界募集禱告蒙應允的實例。工程預計2026年完工。

每塊磚頭一個禱告

據《信仰在線》報導，這座「永恆的禱告應允牆」(The Eternal Wall of Answered Prayer)發起人甘布爾(Richard Gamble)表示，這座建築物形成一個巨大無限迴圈，由一百萬塊磚頭製成，大小與一個足球場相當，高度約50公尺，其中每一塊磚頭都等於一個禱告蒙應許的故事。

紀念碑將座落在伯明罕市郊的科爾希爾(Coleshill)，從10公里外就可看見這座希望成為世界上最大的恩典象徵。甘布爾指出，「每一塊磚都代表一個被禱告被回應的故事，只要拿著手機對準其中一塊磚頭，就可發現其中的故事。」

甘布爾最早在2004年便有打造這座紀念碑的靈感，他接下去花了10年持續向上帝禱告，園區內的十字架預計明年開始興建。他表示，目前建案已獲得規劃許可、分區許可並已建設道路，工程訂於2026年完工。他表示，很期待協助更多人透過每一塊磚與故事去經歷那一位會應允的上帝，「但現階段找到故事反而是最大的挑戰，而並非籌款或準備工作。」

代表全世界的地標

據《聖公會之墨》報導，英國「教會共融」組織秘書長羅酉主教表示，「永恆之牆是國度禱告的紀念碑。今天我們見證了來自不同教派各個層級的領袖和民眾聚集在這裡齊心禱告，祝福這片土地，讓這座地標開始動工。今天是教會團結一致的真實時刻。」

紀念碑建築師布利克利指出，「真的很幸運能參與設計這座位於英國的世界最大基督教的地標。這座牆將激發全世界對未來更多禱告的理解和投入。」

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