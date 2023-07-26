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ChatGPT安卓App開放4國下載 台灣再等等

中央社／ 台北26日電
開發商OpenAI旗下人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT於5月底推出官方iOS App版本，今天宣布Android App版本上架，先開放美國、印度、孟加拉、巴西4國下載。(美聯社)
開發商OpenAI旗下人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT於5月底推出官方iOS App版本，今天宣布Android App版本上架，先開放美國、印度、孟加拉、巴西4國下載。(美聯社)

開發商OpenAI旗下人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT於5月底推出官方iOS App版本，今天宣布Android App版本上架，先開放美國、印度、孟加拉、巴西4國下載，規劃下週開放更多國家，台灣目前還無法下載。

手機版ChatGPT與網頁版一樣可使用免費服務，並提供跨平台資料同步功能，也支援可優先獲得系統資源的ChatGPT Plus付費服務。

ChatGPT去年11月推出後蔚為風潮，但每月流量與不重複訪客在今年6月首見下滑。競爭者紛紛在過去幾個月推出相關服務，包括Google的Bard聊天機器人，微軟搜尋引擎Bing也向使用者免費推出採用OpenAI技術的聊天機器人。

臉書母公司Meta近期也發表純文字社群平台Threads，不到5天時間註冊用戶就超過1億，打破ChatGPT紀錄成為史上用戶數成長速度最快的消費者App。

ChatGPT OpenAI 孟加拉

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