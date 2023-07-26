企業遭駭事件增 紐西蘭將設主管機關加強網安
紐西蘭今天表示將加強網路防禦，藉由設置一個主管機關，讓民眾與企業在網路遭入侵時更容易尋求協助。
路透社報導，紐西蘭政府將把電腦緊急應變團隊（Computer Emergency Response Team）納入國家網路安全中心（National Cyber Security Centre），稱這將有助改善對網路事件的應變方式。
紐西蘭公共服務部長李特（Andrew Little）在聲明中說：「紐西蘭面臨的網路安全威脅，在規模與複雜程度方面都不斷增加。由單一機關對各個威脅層級的事件提供權威建議與回應，是國際上的最佳做法。」
根據官方數據，今年第一季網路事件造成的直接財務損失約達580萬紐幣，但政府表示，對經濟造成的實際損害規模被低估了。
紐西蘭最近發生的網路入侵事件增加，促使紐西蘭中央銀行5月提議蒐集網路事件的金融數據，以更了解金融業的網路風險。
支付方案提供商Smartpay Holdings上月表示，Smartpay Holdings面臨勒索軟體攻擊，是針對紐西蘭與澳洲公司一連串網路攻擊中的最新一起。
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