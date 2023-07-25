工作半年上百萬入袋！辣妹當卡車司機 休假還能跑趴旅遊

印度一起造成293人死亡的火車出軌事故震驚國際，事故發生後的第一時間，印度官方便指稱事故是人為導致的悲劇，事件以「技術人員疏失」定調，調查報告出爐之後，也將事故原因歸咎為維修不善，導致鐵路所使用的電子連鎖系統發生錯誤——這起事故是印度21世紀以來最嚴重的鐵路意外，為何本應保障鐵路安全、具備防呆機制的系統，竟成為悲劇的導因？

2023-07-25 17:59