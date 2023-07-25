工作半年上百萬入袋！辣妹當卡車司機 休假還能跑趴旅遊
工作半年就賺進上百萬！據外媒報導，一名居住在澳洲的女子大方分享自己的工作，透露自己六個月內就已賺進333萬元，讓她能夠在一年中剩下的時間裡，做任何想做的事。
據《鏡報》報導，居住在澳洲伯斯的艾希莉亞（Ashlea）時常在TikTok分享她的生活，在近期的一則影片中，艾希莉亞透露她只工作六個月，就已賺進11萬美元（新台幣約333萬元），幾乎已達她一年能領到的薪資，因此足以讓她在後半年的時間裡放鬆心情，做任何想做的事。
艾希莉亞是一名礦場卡車司機，她表示，新手時期的年收入約為9萬4千美元（新台幣約285萬元），如今，她每年的薪資可達約11萬2千美元（新台幣約339萬元），獎金則有約1萬美元（新台幣約30萬元）。因此擺脫新手身分後的第一年收入約有12萬2千美元（新台幣約370萬元）。此外，艾希莉亞派任礦場的食宿和航班費用皆由公司負擔。根據《太陽報》報導，艾希莉亞通常會工作14天，然後放14天的假期，而她通常會參加各種派對、旅行、吃大餐，「做任何我喜歡的事情」。
據報導，艾希莉亞在採礦業擔任「飛進飛出（FIFO）」卡車工人，這是一種派員工臨時飛到工作地點，結束後再送員工返家的工作型態。艾希莉亞表示，之所以選擇這分工作是因為她熱愛旅行，但也坦言並不輕鬆「與朋友和家人隔絕，總是很累，而且天氣很熱」。艾希莉亞的選擇也啟發不少網友，「我是一名助產士，但現在我有點想換工作了」、「妳真的激勵了我，我從小就想從事採礦業，但因為我以為這只適合男人，所以沒這麼做，看來我錯了」。
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