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新加坡地標魚尾獅出現裂痕 遊客驚：不會是被雷劈的吧？

8視界／ 8視界記者許凱菱、王秀喻／報導
新加坡魚尾獅公園的魚尾獅雕像被發現有裂痕。圖／8視界新聞網記者沈思宇拍攝
新加坡魚尾獅公園的魚尾獅雕像被發現有裂痕。圖／8視界新聞網記者沈思宇拍攝

遊客到獅城遊玩，在魚尾獅公園打卡卻赫然發現魚尾獅疑似有裂痕！網友直呼，「不會是被雷劈裂的吧？」

小紅書用戶「拔娜娜」本月18日發布的一張照片顯示，新加坡著名旅遊地標魚尾獅雕像的身軀可以明顯看到一條裂痕。

另一名小紅書用「女皇鎮做題家」本月20日發布的一段影片也可看見這條裂痕。該名用戶甚至在貼文中問道，「這幾天雷暴雨，魚尾獅不會是被雷劈裂的吧？」

不少網友看了相關貼文後紛紛留言，他們都認為魚尾獅很大可能性是被雷劈裂的。

更有迷信網友認為，「裂了可不是什麼好兆頭」。也有人開玩笑說，「全年無休加班噴水，換你你不裂開？」

大多數受訪遊客注意到裂痕

《8視界新聞網》記者今（25）日下午走訪魚尾獅公園時，發現檢修口旁有道裂痕存在。據記者觀察，大部分的遊客都察覺到魚尾獅的「異樣」。

今天剛好到魚尾獅公園觀光的一名美國遊客表示，她雖然有留意到裂痕，但不以為意，因為只有走到魚尾獅的後方才看得到那道裂痕。

另一名菲律賓遊客則認為這個現象不太妙，「可能幾年後這個就會垮掉。」

不過，不是每個人都有留意到魚尾獅「身上」的裂痕。在附近商店上班的一些員工就表示，他們並沒有發現魚尾獅身上有裂痕。

另一名來自菲律賓的遊客也告訴記者，自己是在朋友告知後，才看到裂痕的。

位於濱海灣魚尾獅公園的這座魚尾獅雕像早在2009年2月28日就曾在暴雨中被雷電擊中，獅頭上端受損，底部的波浪雕作也被掉落的碎片擊中而受損，同年3月中旬重新開放，當局之後也為魚尾獅裝上避雷針。

新加坡旅遊局答覆《8視界新聞網》詢問時，證實當局知道魚尾獅出現裂痕，並表示魚尾獅雕像將進行維修工作。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡

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