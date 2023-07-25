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被打到胸骨骨折！南韓女老師遭小三生痛毆 因1理由不願懲罰他

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南韓一名女老師被小三的學生打到骨折，需要接受治療三個星期。示意圖／ingimage
南韓一名女老師被小三的學生打到骨折，需要接受治療三個星期。示意圖／ingimage

南韓釜山一名小學三年級學生竟在課堂上把女老師打到骨折，需要接受治療三個星期，而這已經是南韓近期第三起學生毆打老師的事件。

《8視界新聞網》根據韓聯社報導，釜山教育廳本月24日指出，該事件發生在上個月12日上午。釜山某間學校一名小三的學生，在上完音樂課在整理樂器時，竟因為被女老師制止某個行為，而出手毆打老師的臉，甚至還用腳踹老師。

據了解，目睹整個事件的學生後來叫來其他老師後，才將老師和學生分開。

老師接受三周治療

受害老師後來被診斷出胸骨骨折，必須治療三週才能痊癒，精神上受到打擊的老師遂向學校請了病假。

然而，事件發生後，受害老師卻希望不要對涉事學生進行懲處。據了解，這名老師認為懲戒效率不彰，因此學校也沒有召開教權保護委員會。

如今事件曝光後，釜山教育監事河潤秀召開記者會，並發表教權保護等相關對策。

近期第三起

據報導，另外兩起小學老師被學生毆打的事件，分別發生在首爾和西部港口城市仁川。

今年6月23日，仁川一名小學老師被一名女學生在教室裡襲擊，後來被送往醫院。一個星期後，也就是30日，首爾一名小學女老師在教室內遭六年級學生嚴重毆打，其他學生則在一旁觀看。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

南韓 首爾 教室 骨折 小學

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