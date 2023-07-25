嬰兒出生不到15天被野貓叼走 父親急追趕卻成「殺子凶手」
印度北部一處村莊近日發生一樁慘案，出生不到15天的嬰兒被野貓叼走，雖然媽媽很快就發現孩子不見了，父親也急忙追趕野貓，但憾事依然發生。
據《印度斯坦時報》報導，印度北部一處村莊日前發生一樁慘案。據當地警方說法，村內一名女子阿斯瑪（Asma）剛產下一對龍鳳胎——女兒叫阿爾什法（Alshifa），兒子叫瑞漢（Rihan）。
但不久前的一個夜晚，一隻野貓趁著阿斯瑪一家人熟睡時，叼走了當時睡在阿斯瑪身邊的瑞漢。據警方提供的資訊，這隻野貓用嘴叼著出生不到15天的嬰兒，阿斯瑪不久後起床，發現兒子不在身邊，急忙大喊。丈夫哈桑（Hasan）也很快發現野貓的蹤跡，並前往追趕。
然而，憾事就在此時發生，野貓嘴裡叼著嬰兒，被哈桑發現、追趕後，從屋頂上把嬰兒扔下，嬰兒從屋頂墜落，當場死亡。據報導，哈桑告訴警方，自從龍鳳胎出生後，家裡每天都會看到一隻野貓，家人已特別警惕，不斷驅趕。
警方證實嬰兒已死亡，而目前嬰兒的家人尚未就此事發出任何投訴信。
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