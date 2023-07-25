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住新加坡飯店帶「這1物」進房險遭罰款 房客收警告哭：萬萬沒想到

聯合新聞網／ 綜合報導
許多飯店都有入住規定，若不慎違規恐會遭飯店求償。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
許多飯店都有入住規定，若不慎違規恐會遭飯店求償。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

暑假到來旅遊正夯，許多人選擇到國外散心觀光，但出發前應先了解當地風俗民情，否則一不小心恐犯了大忌。大陸一名網友日前與家人一同到新加坡旅遊，卻因帶了「1水果」進飯店，隔天就收到警告，甚至差點被罰款新加坡幣500元（約新台幣1.1萬元）。

大陸一名網友在小紅書分享，近期她與家人一起到新加坡觀光，途中她看見路邊有攤販在賣「貓山王榴槤」，儘管家人們都對榴槤沒有太大的興趣，原PO仍因「品種特殊」而決定購買，還特意裝在塑膠封口袋裡，小心翼翼地帶回飯店。

不料，隔天原PO出門回來後卻收到飯店的警告，她差點因帶榴槤入客房而被罰款。從警告函上可見，因榴槤有著強烈而獨特的氣味，且刺鼻的香味常常揮之不去，為維護下一位入住者的權益，該飯店便實施了「嚴格的無榴槤政策」，禁止房客將榴槤帶入房內，若被發現違規，將會開罰500新元作為清潔費用。

大陸一名房客將榴槤帶到新加坡某飯店內食用，因而收到警告。圖／取自小紅書
大陸一名房客將榴槤帶到新加坡某飯店內食用，因而收到警告。圖／取自小紅書

突如其來的警告讓原PO相當慌張，「我知道這邊（新加坡）的大眾交通不能吃榴槤，但是沒想到啊，萬萬沒想到，飯店也不可以，陽台吃也不行」。幸好飯店念在原PO是初犯而未開罰，曲折的過程也讓她直呼，「真的是謝天謝地，謝謝如此人性化的管理，下次不會了」。

貼文曝光後掀起討論，部分大陸網友認為這是常識，「有特殊異味的東西，比如榴槤和螺絲粉，不要在飯店吃，我覺得這是基本的禮貌」、「哪裡都不行吧？而且入住前都會說啊」、「通常當地導遊都會告知客人，榴槤不能帶入飯店的」。也有人懷疑這項制度是否太嚴格，「那在哪裡能吃？」、「我能理解公共場所不可以，但飯店也不行嗎？這有點離譜吧，榴槤再臭還能臭過排泄物嗎？」

過來人也留言分享個人經驗，「不僅榴槤，有些連山竹都不允許，我是山竹控，每次訂（飯店）之前還要問清楚」、「榴槤、山竹都是不可以的，我都是買了在飯店門口吃…飯店門口天天都有一排人坐著吃榴槤」。

榴槤因味道特殊，部分飯店禁止房客將其帶入房內。圖／取自小紅書
榴槤因味道特殊，部分飯店禁止房客將其帶入房內。圖／取自小紅書

新加坡 住宿 房客 榴槤 氣味 小紅書

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