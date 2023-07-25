飆高溫比印度熱！台人這樣形容東京天氣 日網驚：第一次看到

熱浪席捲全球，頻頻創下高溫紀錄，日本也不例外，各地飆出35度以上高溫，連東京都知事小池百合子提醒民眾小心中暑之際，也忍不住抱怨「東京都比印度熱」。有日本網友發現，台灣新聞報導東京高溫時，使用詞語和敘述方式很特別，讓一則普通新聞看起來很生動，令他當場笑翻，貼文曝光後引發不少網友討論。

有日本網友在推特貼出一張台灣新聞照片，只見畫面中，該家電視媒體正報導南韓暴雨災情，畫面下方有一行跑馬燈，開頭以紅底白字寫著「東京爆熱」，並以簡短標題敘述事件「赴日小心中暑！日飆39.7度 東京比印度還熱」。

而東京比印度還熱的說法，根據TVBS報導，是小池百合子7月中出席一場印度高峰會時，以當地高溫來形容比較日本酷熱天氣。

該名日本網友表示，當他看到「東京爆熱」、「比印度還熱」同時出現在新聞跑馬燈時，不禁會心一笑，覺得台灣媒體使用的詞語和敘述方式好有趣。

有日本網友對台灣媒體使用的「東京爆熱」一詞感到稀奇。圖／擷自推特

貼文一出引發討論，有日本網友看到「爆熱」一詞很稀奇，「我第一次看到這詞語」、「南韓暴雨！東京爆熱！」，也有人對「爆熱」很有同感，「我7月也有去台灣，對比之下，日本確實更熱」、「日本與印度不同，下過雨濕度很高，真的是地獄」、「連印度人也感到驚訝」。

台灣網友也來留言解釋，「這就只是語言文化不同，台灣人很喜歡加一些誇張語助詞來形容事物，例如說超『爆』好吃」，「日本人覺得很新奇吧，雙方都有這4個中文字，但使用出不同的組合」。