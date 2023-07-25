快訊

中颱杜蘇芮逼近增強變胖！下午2時30發布陸上警報

新北長照悲劇！淡水男猝死家中將近1周 臥床老母恐數日未進食

大陸網紅馮提莫罹甲狀腺癌 醫曝徵兆：除了沙啞還有「它」

首爾地鐵引進免刷卡自動付費系統 網驚呼：人體eTag？

聯合新聞網／ 綜合報導
首爾地鐵引進「Tagless」，無需靠卡感應，只要使用手機藍牙便能自動扣款。示意圖，圖片來源/ingimage
首爾地鐵引進「Tagless」，無需靠卡感應，只要使用手機藍牙便能自動扣款。示意圖，圖片來源/ingimage

首爾市政府於7月21日宣布，自下個月1日起將在首爾輕電鐵牛耳新設線啟用「Tagless」系統，意即民眾無需攜帶交通卡便能使用手機自動支付交通費用，根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，將會有12個車站開放使用，這也是韓國首次將Tagless系統引進地鐵站。

Tagless系統的運作方式，需先在手機上安裝好T-money（韓國通用交通卡）的應用程序，並開啟藍牙功能，無需靠卡感應，只要檢票口上方安裝的天線裝置讀取到藍牙信號後便會自動扣款，與高速公路自動收費類似，這將大大幫助搭乘輪椅的乘客以及手持行李者出入閘門。

在此之前，韓國政府便早已在其中四個地鐵站試驗了為期一年的Tagless收費服務，且京畿道等地的公交車站也已經開始使用Tagless系統，而考慮到首爾的首都圈中，每天有近2000萬人使用交通卡，使用者族群非常龐大，因此首爾市政府也計畫，未來會陸續將Tagless系統推廣到公交車、出租車、便利店和咖啡館等場所。

而部落客「台灣妞韓國媳」在臉書分享此新聞，感嘆電影中的生活方式都在逐漸轉變成現實，直呼「我們果然在見證另外一個時代，一起當活化石」。對此，許多網友紛紛表示，「天啊！！台灣必須要引進，超方便」、「推推車的很需要」、「人體行動eTag的概念？酷欸」、「好先進哦，希望台灣可以趕快有，上次撘台鐵出閘門，整個手忙腳亂拿行李也要拿卡逼逼，好累」。

不過也有網友擔憂執行成效，「感覺應該有些人不裝app直接逃票走進去，然後再出站」、「麻煩，出門還要帶充飽電的手機，不然晚上不能搭捷運回家」、「沒認證沒門擋所有逃票的怎麼辦？」、「會不會跟eTag一樣走在旁邊也被扣款」、「越方便的東西越危險」。

eTag 首爾

延伸閱讀

母帶小二生爬富士山「胸痛嘔吐」險遇難！網怒轟：別小看高山

觀光復甦卻沒司機！日本計程車短缺嚴重「叫車要等一小時」

老夫婦砸錢住高級養老院 未料一年後變調「飯店級供餐變微波食品」

日本夫婦「偽中文」只用漢字傳LINE 晚餐做一半急喊「大事件發生！」過程笑倒網友

相關新聞

喜事變調！她在懸崖邊答應男友求婚 下秒失足墜落32米慘死

土耳其一名男子日前和交往多年的女友前往一處風景區度假，並在懸崖邊向女友求婚，女方感動答應後，男子前往車上拿東西，女友卻在...

文藝復興拉斐爾的未完任務：羅馬城古蹟調查

文藝復興藝術家拉斐爾大約在16世紀初來到羅馬，藝術天分加上長袖善舞的社交能力，使他在短時間內，躍升為羅馬文化圈中最受重用的藝術家，環顧當時，大概只有米開朗基羅的聲望可與之相比。拉斐爾直到1520年去世前，在羅馬執行了許多別具意義的工作委託，其中又以「調查羅馬城內古蹟現況」的教宗委託最為特別。

首爾地鐵引進免刷卡自動付費系統 網驚呼：人體eTag？

首爾市政府於7月21日宣布，自下個月1日起將在首爾輕電鐵牛耳新設線啟用「Tagless」系統，意即民眾無需攜帶交通卡便能使用手機自動支付交通費用，根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，將會有12個車站開放使用，這也是韓國首次將Tagless系統引進地鐵站。

「芭比海默」連袂上陣 影評盛讚芭比重新形塑性別觀

幾年前看完《淑女鳥》（Lady Bird）的我，如果知道導演葛莉塔．潔薇（Greta Gerwig）將來的某部電影主角會是芭比——這個被認為代表資本社會、消費主義與女性刻板印象的娃娃，我可能很難相信，甚至懷疑這電影的存在必要性。然而，看完《芭比》（Barbie）之後，我完全明白為何看似過時的芭比，反倒成為現代社會的啟示，更為導演的劇本所折服。

老夫婦砸錢住高級養老院 未料一年後變調「飯店級供餐變微波食品」

如何規劃退休後的老年生活，是許多人煩惱的問題。雖然坊間有許多長照機構，但進入到設施後，能不能持續保有生活品質，也經常令人擔憂。在日本，就曾有過因為對於設施不滿，所引發的長照糾紛。

為氣候危機發聲「迫不得已」 瑞典環保少女不服警察命令遭罰款

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在上個月一場集會中違抗警察命令，今天遭到罰款，但童貝里稱自己是因為氣候...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦