首爾地鐵引進免刷卡自動付費系統 網驚呼：人體eTag？

首爾市政府於7月21日宣布，自下個月1日起將在首爾輕電鐵牛耳新設線啟用「Tagless」系統，意即民眾無需攜帶交通卡便能使用手機自動支付交通費用，根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，將會有12個車站開放使用，這也是韓國首次將Tagless系統引進地鐵站。

Tagless系統的運作方式，需先在手機上安裝好T-money（韓國通用交通卡）的應用程序，並開啟藍牙功能，無需靠卡感應，只要檢票口上方安裝的天線裝置讀取到藍牙信號後便會自動扣款，與高速公路自動收費類似，這將大大幫助搭乘輪椅的乘客以及手持行李者出入閘門。

在此之前，韓國政府便早已在其中四個地鐵站試驗了為期一年的Tagless收費服務，且京畿道等地的公交車站也已經開始使用Tagless系統，而考慮到首爾的首都圈中，每天有近2000萬人使用交通卡，使用者族群非常龐大，因此首爾市政府也計畫，未來會陸續將Tagless系統推廣到公交車、出租車、便利店和咖啡館等場所。

而部落客「台灣妞韓國媳」在臉書分享此新聞，感嘆電影中的生活方式都在逐漸轉變成現實，直呼「我們果然在見證另外一個時代，一起當活化石」。對此，許多網友紛紛表示，「天啊！！台灣必須要引進，超方便」、「推推車的很需要」、「人體行動eTag的概念？酷欸」、「好先進哦，希望台灣可以趕快有，上次撘台鐵出閘門，整個手忙腳亂拿行李也要拿卡逼逼，好累」。

不過也有網友擔憂執行成效，「感覺應該有些人不裝app直接逃票走進去，然後再出站」、「麻煩，出門還要帶充飽電的手機，不然晚上不能搭捷運回家」、「沒認證沒門擋所有逃票的怎麼辦？」、「會不會跟eTag一樣走在旁邊也被扣款」、「越方便的東西越危險」。