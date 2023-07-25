地震促使火山爆發 冰島生出火山寶寶

冰島誕生最新的火山寶寶！冰島西南部的火山噴發，導致該地區出現裂隙，並形成一座全新的小火山。研究指出，根據地質調查發現，氣候變遷與火山爆發頻率成正比，加上各地旱災、洪患等極端氣候事件頻傳，未來政府應設法面對複合性的氣候災難。

最新的火山寶寶

《BBC》報導，冰島西南部的處利特里．赫魯圖爾地區，前陣子因為頻繁的地震，導致該地區的法格拉達爾火山噴發，當時甚至可以看到橙色熔岩流與氣體雲從約一公里長的裂縫中湧出。

然而，科學家發現，在火山噴發出來的橘紅色熔岩中，有一座山椎緩緩升起，並山尖更隨著時間長出火山口，形成了地球最新的「火山寶寶」。目前新火山已經長到30公尺高，每天也持續在成長。

成長幅度難預期

冰島當局會評估火山活躍程度、排放氣體等要素，適時開放民眾參觀最新的火山狀況。因為當地人跡罕至，更沒有光源影響，所以民眾在夜晚能夠清晰看到，伏流的岩漿宛如橘紅色的蛛網，並在黑夜的襯托下顯得更加鮮豔。

利茲大學地球與環境學院博士生溫曼說，目前無法預測火山噴發還會持續多久，所以新火山的狀況也很難預期，現在還是可以從火山噴發在環境釋放的微量元素來進行研究。

火山爆發更加頻繁

《WION》報導，近期研究表明，氣候變遷程度愈大，火山爆發的頻率也會增加。火山學學者芬克說，雖然預測火山爆發、防範火山災害的能力，已隨著科技進步許多，如果未來出現超越歷史規模等級的火山爆發，還是要做好防災準備。

他強調，氣候變遷加劇，導致颱風、乾害、洪患與火山爆發等災害等可能性不斷增加，未來恐怕會面臨複合性的災難，政府應做好更多準備。

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