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吹冷氣睡覺愈睡愈累 醫曝很多人都犯了NG習慣

老夫婦砸錢住高級養老院 未料一年後變調「飯店級供餐變微波食品」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老年夫婦花大錢入住豪華長照機構，未料一年後生活全變調。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本老年夫婦花大錢入住豪華長照機構，未料一年後生活全變調。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

如何規劃退休後的老年生活，是許多人煩惱的問題。雖然坊間有許多長照機構，但進入到設施後，能不能持續保有生活品質，也經常令人擔憂。在日本，就曾有過因為對於設施不滿，所引發的長照糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位住在關東的70多歲男子佐藤俊男，過去曾經在建設相關的公司上班。退休後約六年前他拿出總計三千萬日幣（約相當於新台幣649萬）的存款，包含頭期款及月費在內，和老婆搬到一家高級養老中心居住。

這家養老中心原先是飯店度假村，因此設施相當豪華，有大澡堂可以泡湯，平時能夠眺望海景。到了晚餐時間，還有生魚片、天婦羅等如同高級飯店的供餐。許多工作人員也都擁有看護師的資格，能替老人家們把關健康狀況。因此入住初期，佐藤夫婦都感到十分滿意。

然而，就在入住一年之後，養老中心的經營者換人，很多員工也在半年之內離職，讓生活一下子變了調，健檢服務也被取消。本來豪華的餐點，更是通通被換成簡單的微波食品。這些改動讓許多入住者非常不滿，整體氣氛變得相當低沉。

後來，公司更因為經營上的困難，連微波食品的供應都開始漸漸短缺。見到這裡已經完全失去原來的樣貌，佐藤也決定離開這間養老院。然而，當他要跟院方討回預付的月費等金額時，對方卻一再拖延，甚至後來還乾脆斷了聯絡，讓佐藤氣憤地想找律師算帳，打算討回辛苦積存的血汗錢。

長照 日本

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