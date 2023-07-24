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幫教徒從「信仰角度」得到解答 基督徒版本ChatGPT問世

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
面對AI提供的聖經解答，教會的立場各有不同。(Photo by Alex Holyoake on Flickr used under Creative Commons license)
面對AI提供的聖經解答，教會的立場各有不同。(Photo by Alex Holyoake on Flickr used under Creative Commons license)

基督徒專屬聊天機器人問世。美國一位年輕人日前開發以聖經及基督教信仰為主的新型聊天機器人，幫助信徒從信仰的角度得到解答。

新式聊天機器人

據《華盛頓郵報》報導，現年23歲的明尼蘇達州青少年古爾布蘭森(Nils Gulbranson)在3個月前開始研發BibleMate，讓面對生活難題的基督徒能從中獲得聖經角度的答案。他指出，「這個平台(BibleMate)跟ChatGPT最大差異在於，這是基於聖經以及神學世界觀的模型，而且這個資料庫正陸續納入講道、書籍與學術文章。」

古爾布蘭森表示，對於基督徒是否應該說方言這種問題，聊天機器人會提到聖經所說的，然後再提供不同教派的觀點。他也希望BibleMate在基督徒常常意見不一的議題上給予政治中立的答案，例如同性婚姻問題。他指出，「我不想造成對立，因為一直以來，有比較保守的基督徒、也有更激進的基督徒。」

現年45歲的喬蘇(譯音)在今年也開始開發Pastors.ai聊天機器人，利用教會的講道資料庫回答用戶的問題。他看到ChatGPT後歡迎後，便開始與與電商軟體公司的同事全時間投入開發工作，他並計劃今年在各個AI大會上示範這項工具，但最大挑戰仍在於讓教會接受。他指出，「反應相當複雜，某一方表示驚為天人，另一方則是抱持疑慮，特別是教會領袖。」

教宗呼籲謹慎

2020年11月，教宗方濟各曾提到，「AI如果與大眾利益相結合，可以創造一個更美好的世界」，但他也呼籲基督徒應該禱告，讓這項工具能一直為人類智慧服務。

據《今日基督教》報導，新加坡牧師洪偉海(譯音)表示，「ChatGPT並不能辨別上帝旨意或確定《聖經》真理的人類。因此，在判斷ChatGPT答案是否符合信仰時，個人對於《聖經》的洞察力至關重要。」

小心AI提供的答案

戴爾AI計畫部門產品經理科吉拉表示，「我認為問題在於模型在閱讀包括聖經在內的訊息時，可能會被訓練成反映特定的世界觀或意識形態，加上任何類型的內容，包括聲音，都可能使用GPT系統生成並看起來很真實，這是一個嚴重的風險。」

古爾布蘭森則表示，「這是新的未知的領域，但是只要時間一到，教會就會更清楚地了解這項技術的運作方式以及如何從中受益。」

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ChatGPT 信仰 教宗

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