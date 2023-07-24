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捉姦片／正宮幫vs.小三組 4女打到春光乍洩、警全身壓制後續慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
美國拉斯維加斯發生「正宮幫」與「小三組」組大亂鬥。（影片截圖）
美國拉斯維加斯發生「正宮幫」與「小三組」組大亂鬥。（影片截圖）

「正宮」與「小三」大亂鬥，原來可以這麼激烈！美國拉斯維加斯發生「正宮幫」、「小三組」大亂鬥，有人妻帶著好友到酒店埋伏捉姦，當場與小三及其閨密互扯頭髮、互摑巴掌、撕衣服，其中1人還打到下半身裙子掀起，露出下身「丁字褲」幾乎走光，但仍繼續纏鬥。最終警員到場，出動「全身壓制」招數才能令打鬥者冷靜。

綜合外媒報導，事發7月9日，地點在美國拉斯維加斯賭場酒店（Wynn hotel）範圍內，當時正舉行撲克牌大賽，惟賭桌附近上演的「女子MMA（綜合格鬥）」吸引大批旅客圍觀。

據外媒報導，成人收費頻道OnlyFans模特兒丹妮爾（Danielle Pertusiello）與閨密在酒店活動時，被埋伏在場的「正宮」人妻和友人攻擊，丹妮爾與閨密隨即反擊，迅速變成4女混戰，場面十分火爆。

從網上流傳影片見到，「正宮幫」與「小三組」互扯頭髮、拉衫、互摑，其中1人打到裙子掀起，下半身看來只剩「丁字褲」幾乎走光，但她仍相當兇狠，把另1名女子壓倒在地，女子掙脫後，雙方又互施「奪命剪刀腳」，戰況激烈。

酒店警衛見狀上前嘗試制止但不成功，更慘變「肉盾」捱打。最終警員接報到場，用「全身壓制」方法阻止了雙方衝突。據報丹妮爾及其閏密被警方帶走，遭指控擾亂秩序及罰款，「人妻幫」則逃離現場。

事件起因據悉是人妻來「捉姦」，但涉嫌出軌的人夫在4女衝突打鬥期間似乎不在現場。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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