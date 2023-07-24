快訊

玉山計畫大撒錢卻挖不動頂尖學者 他們要的不一定是高薪

美中情局長坦承在陸間諜網十多年前遭重創 一幹員在中方人員面前被處決

MLB／交易大限前主場最終戰！大谷本季第36轟出爐 媒體賽前搶拍大合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中獎悲劇！女子爽中3154萬獎金 買房卻下場悽慘：中了頭獎詛咒…

香港01／ 撰文：布萊恩
美國女子於2022年9月買刮刮樂彩票，贏得100萬美元（約780萬港元）頭獎獎金，然而中獎後卻遭遇橫禍。（網上圖片）
美國女子於2022年9月買刮刮樂彩票，贏得100萬美元（約780萬港元）頭獎獎金，然而中獎後卻遭遇橫禍。（網上圖片）

中頭獎，到頭來也是一場空？美國1名女子於2022年9月買刮刮樂彩票，贏得100萬美元（約新台幣3154萬）頭獎獎金，然而中獎後卻遭遇橫禍，她用大筆獎金買來的新屋，還未正式居住便發生大火燒光財物，至今戶口更只餘下約300美元（約新台幣9451元），家財幾乎散盡，「因為我把一切都投入其中」，感嘆：「難道我中了頭獎詛咒嗎？」

綜合外媒報導，美國佛羅里達州58歲女子費弗（Kathryn Faver）於2022年9月買了3張刮刮樂彩票，幸運贏得100萬美元（約新台幣3154萬）頭獎。她選擇一次過領取獎金，扣稅後獲得共獲得82萬美元（約2583萬新台幣）獎金。至同年12月底，費弗花費一半獎金、約40萬美元（約1260萬新台幣）買新屋，沒想到卻是噩夢。

費弗買屋後相當開心，買入第一天就把所有物品、財產搬到新屋，然而當她外出接母親時，突然收到警方電話說其家發生火災，「着火了，幾乎完全被燒毀」。她表示，花了很長時間找心儀房子，到終於找到，卻是曇花一現，悲嘆「我甚至沒能在裏面過夜，連10分鐘都沒有…」。

調查發現，房子起火原因是搬家工人把紙箱放在爐上，但不知為何爐突然開火，釀成火災。由於費弗還未為新屋買保險，火災造成的損失無法獲得賠償。

除了買房，法弗還把獎金用作支付帳單，以及向其兒子任牧師的教堂捐贈1萬美元（約新台幣31.5萬元），目前其戶口、名下財產只剩約300美元（約新台幣9451元），陷入財困不知所措，不禁懷疑：「難道我中了頭獎詛咒嗎？」

延伸閱讀：

中獎即飛！情侶中$3343萬頭獎 1原因獎金全歸女 男遭狠飛下場慘

中獎悲劇｜17歲女爽中$1000萬頭獎 10年後下場慘淡嘆：不該中獎…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

中獎悲劇！女子爽中3154萬獎金 買房卻下場悽慘：中了頭獎詛咒…

中頭獎，到頭來也是一場空？美國1名女子於2022年9月買刮刮樂彩票，贏得780萬港元（約新台幣3154萬）頭獎獎金，然而中獎後卻遭遇橫禍，…

日本校規「禁幫同學取綽號」防霸凌 為何多數人不同意？

日本小學霸凌通報件數在增加，小二生最多，不少學校將「禁止替人取綽號」做為防霸凌的一環。幾項調查顯示，在有表示意見的人中，反對這條校規的日本成人占多數。有評論家說，把綽號、小名視為萬惡根源，正是日本生活令人窒息的象徵。

氣候抗議行動 日漸火爆

隨著全球天氣愈來愈熱，氣候抗議人士的行動也愈來愈火爆，以傳遞訴求，但其中一些不分青紅皂白的作法已踰越法令，不僅無法爭取認...

希臘度假勝地羅得斯島野火肆虐 部分航空業者取消班機

希臘旅遊勝地羅得斯島（Rhodes）野火肆虐，英國廉航公司Jet2已取消今天飛往羅得斯島的所有航班和度假行程，途易集團（...

俄莫斯科購物中心熱水水管爆裂 沸水狂瀉活活燙死4人

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄國首都莫斯科Vremena Goda購物中心22日發生熱水水管爆裂事件，滾燙的沸水已...

只接台灣遊客！77歲靜岡爺爺提供「免費」伊豆高原觀光導覽

一名住在日本靜岡縣伊東市伊豆高原的77歲爺爺中川惠章表示，自己非常喜歡台灣，已赴台旅遊四次，去過台北、台中、台南和高雄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦