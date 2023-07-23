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印度性侵難遏止 部落萬人上街抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度近日爆發種族衝突，少數族群民眾抗議政府不積極處理婦女遭性侵案。（Photo from Wikimedia Commons）
印度近日爆發種族衝突，少數族群民眾抗議政府不積極處理婦女遭性侵案。（Photo from Wikimedia Commons）

印度少數民族抗議政府未保障婦女不被性侵！靠近緬甸的楚拉昌普縣22日有1.5萬名少數民族女性上街抗議，批評印度人民黨政府並沒有處理好部落內2位婦女被暴民性侵害的案子，事件至今已爆發超過2個月，卻一直沒有後續下文。印度境內民族複雜，女權也並未彰顯下，女生在印度面臨很危險的處境。

官方不願處理性侵

根據《半島電視台》報導，印度的原住民領袖論壇22日在靠近緬甸的楚拉昌普縣發動抗爭，現場到了將近1.5萬名女性，她們不滿曼尼普爾邦首席部長拉傑夫‧辛格沒有妥善處理好當地的族群衝突，還讓兩位女性無故遭到暴民性侵害，暴亂自5月延燒至今，已經造成至少130人死亡。

CNN》提到，古吉女性人權組織的主席納乃金表示，美塔族的拉傑夫偏袒加害者，同時也助長兩族的衝突。自5月起，曼尼普爾邦由於法規的修改，讓邦內信奉印度教的美塔族可以任意購買信奉基督教的古吉族，與其他少數族群的土地，因此引發少數民族群起抗議。

種族宗教衝突多

在衝突中流出一段26秒的影片，影片中有多位男性將2位古吉族的年輕女性扒光衣服，遭到許多男性侵犯，這段影片引發古吉族的不滿，但事件發生至今已經過了2個月，拉傑夫雖在20日表示會進行調查，但由於拖延太久，加上政府消極處理，仍引發當地民眾不滿。

自從人民黨總理莫迪上任後，拉傑夫推行印度教民族主義，但過程中對於穆斯林、基督教等少數族群多有侵害權利，而印度婦女向來地位就男性低落，少數族裔或宗教的女性更容易受到男性騷擾與侵害，各國人權團體都相當關注。

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印度教 性侵

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