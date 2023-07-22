快訊

美法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

杜蘇芮颱風各國預測登陸點揭曉 專家示警4縣市：久違萬箭穿心

新加坡男屢勸不聽「餵鳥高達16次」 遭開罰11萬元

8視界／ 8視界
新加坡一名男子不聽勸告，屢次犯法餵鳥多達16次，被判罰款新加坡幣4800元（約新台幣11萬元）。示意圖／ingimage
新加坡一名男子不聽勸告，屢次犯法餵鳥多達16次，被判罰款新加坡幣4800元（約新台幣11萬元）。示意圖／ingimage

新加坡一名男子不聽勸告，屢次犯法餵鳥多達16次，被判罰款新加坡幣4800元（約新台幣11萬元）。

《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網CNA報導，67歲的被告拉詹德蘭（V Rajandran）對四項違反野生動物法令（Wildlife Act）的控訴認罪，另外12項控訴由法官下判時考慮在內。

案情顯示，執法人員在去年8月26日早晨，在新加坡阿裕尼彎附近發現被告正在往人行道和草地扔麵包，餵食野鳥

當地執法人員告訴被告這麼做是違法的，但他屢勸不聽，繼續多次餵鳥。

被告每次都會買上新加坡幣20到30元（約新台幣470元到700元）的麵包或帶剩飯，到新加坡的芽籠一帶餵鳥。

被告曾在2018年2月因違反動物和鳥類（鴿子）規則被罰款新加坡幣450元（約新台幣1萬元）。2020年1月，他因餵養鴿子，再被罰款新加坡幣500元（約新台幣1.1萬元）。

故意餵食野生動物者若被判罪成立，初犯者可被判罰款最多新加坡幣5000元（約新台幣11萬元），重犯者則可被罰款高達新加坡幣1萬元（約新台幣23萬元）。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 鴿子 麵包 野鳥

延伸閱讀

與國外差很大！他見台灣機場「1亂象」爆氣 苦主羞愧：終於有人說了

一題都沒答對！學生考試拿0分 見師留「一段話」淚崩：有了學習的義務

赴日本爆買「色色玩具」！妹子過海關遇1狀況超崩潰：社死在機場裡

把自己當鏈鋸人？虎爸為叫女兒起床 拿電鋸「突突突」直衝房門

相關新聞

全球暖化警訊！世上最大永凍土巨坑 俄遠東「地獄之門」加速擴大

路透報導，一段無人機影片揭露巴塔蓋卡坑洞（Batagaika crater）近況，這道長1公里的塌陷區域位於俄羅斯遠東地...

一題都沒答對！學生考試拿0分 見師留「一段話」淚崩：有了學習的義務

求學過程總會面臨許多壓力，不僅要讀的科目眾多，若遇上苦手的題目，更會讓一群學生崩潰。近日，「一張試券」在網路上掀起討論，日本一名學生疑似因為不會作答，在考券上留下許多空白，只拿了0分...

硬舉210公斤槓鈴支撐不住 印尼健美網紅「壓斷頸椎」不治身亡

印尼一名33歲網紅在健身時疑似重心不穩，被210公斤重的槓鈴壓斷頸椎，送院後不治身亡...

英國喬治王子喜迎10歲生日 最新相片、暑假行程曝光

英國威廉王儲的長子喬治王子（Prince George）22日迎來10歲生日，王室為慶祝這個重要日子，釋出一幅新相片，畫...

新加坡男屢勸不聽「餵鳥高達16次」 遭開罰11萬元

新加坡一名男子不聽勸告，屢次犯法餵鳥多達16次，被判罰款新加坡幣4800元（約新台幣11萬元）...

狂偷溜商務艙！飛台班機遇乘客搗亂 機長索性掉頭飛回舊金山

美國聯合航空一班原訂從舊金山飛台北的班機，20日下午起飛約2小時後因一名經濟艙乘客不斷跑到商務艙且規勸無效，機長索性掉頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦