新加坡男屢勸不聽「餵鳥高達16次」 遭開罰11萬元
新加坡一名男子不聽勸告，屢次犯法餵鳥多達16次，被判罰款新加坡幣4800元（約新台幣11萬元）。
《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網CNA報導，67歲的被告拉詹德蘭（V Rajandran）對四項違反野生動物法令（Wildlife Act）的控訴認罪，另外12項控訴由法官下判時考慮在內。
案情顯示，執法人員在去年8月26日早晨，在新加坡阿裕尼彎附近發現被告正在往人行道和草地扔麵包，餵食野鳥。
當地執法人員告訴被告這麼做是違法的，但他屢勸不聽，繼續多次餵鳥。
被告每次都會買上新加坡幣20到30元（約新台幣470元到700元）的麵包或帶剩飯，到新加坡的芽籠一帶餵鳥。
被告曾在2018年2月因違反動物和鳥類（鴿子）規則被罰款新加坡幣450元（約新台幣1萬元）。2020年1月，他因餵養鴿子，再被罰款新加坡幣500元（約新台幣1.1萬元）。
故意餵食野生動物者若被判罪成立，初犯者可被判罰款最多新加坡幣5000元（約新台幣11萬元），重犯者則可被罰款高達新加坡幣1萬元（約新台幣23萬元）。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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