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幼兒園班導嫌「字寫不漂亮」！泰女童被逼在全班面前脫裙子 家長氣炸

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泰國一名女學生因書寫英文字母不漂亮，被老師罰在全班28名同學面前脫裙子。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
泰國一名女學生因書寫英文字母不漂亮，被老師罰在全班28名同學面前脫裙子。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

泰國一名幼兒園老師因女學生書寫英文字母不漂亮，罰她在全班28名同學面前脫裙子，女學生家長得知後報警。

《8視界新聞網》根據泰國《世界日報》報導，這名家長本月18日向當地警方指出，在泰國延達考縣一所幼兒園就讀的女兒13日因寫英文字母T時寫得不好，班主任便以當眾脫裙子作為懲罰。

班主任要求女童把脫下的裙子放在教室地板上，命令她只穿內褲回到座位上繼續寫字母T，直到老師滿意為止才能把裙子穿上。

由於班主任的行為導致女童不想上學，家長便向同班同學確認老師確實有讓女兒脫裙子，並到學校質問老師，但老師一直否認。

家長也稱，老師甚至恐嚇女兒，要是把脫裙子一事告訴父母，就不讓她睡午覺。

校長就事件向家長道歉，並將女童轉到另一個班級，也承諾將按照學校規定處罰涉事老師。

涉事老師得知校家長報警處理後後，才承認自己做過的事，但只承認一部分。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 幼兒園

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