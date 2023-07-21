聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼兒園班導嫌「字寫不漂亮」！泰女童被逼在全班面前脫裙子 家長氣炸
泰國一名幼兒園老師因女學生書寫英文字母不漂亮，罰她在全班28名同學面前脫裙子，女學生家長得知後報警。
《8視界新聞網》根據泰國《世界日報》報導，這名家長本月18日向當地警方指出，在泰國延達考縣一所幼兒園就讀的女兒13日因寫英文字母T時寫得不好，班主任便以當眾脫裙子作為懲罰。
班主任要求女童把脫下的裙子放在教室地板上，命令她只穿內褲回到座位上繼續寫字母T，直到老師滿意為止才能把裙子穿上。
由於班主任的行為導致女童不想上學，家長便向同班同學確認老師確實有讓女兒脫裙子，並到學校質問老師，但老師一直否認。
家長也稱，老師甚至恐嚇女兒，要是把脫裙子一事告訴父母，就不讓她睡午覺。
校長就事件向家長道歉，並將女童轉到另一個班級，也承諾將按照學校規定處罰涉事老師。
涉事老師得知校家長報警處理後後，才承認自己做過的事，但只承認一部分。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言