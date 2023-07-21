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疑不堪遭學生家長長期刁難 南韓23歲老師在教室內輕生

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疑不堪學生家長霸凌，南韓一名23歲老師在校內輕生。示意圖／ingimage
疑不堪學生家長霸凌，南韓一名23歲老師在校內輕生。示意圖／ingimage

南韓一名老師疑似不堪一名學生家長霸凌，在教室內輕生身亡。

《8視界新聞網》根據《韓國先驅報》報導，首爾市教育廳於本月19日證實，一所小學的老師18日被發現在教室裡輕生。

有媒體報導指，該校一名一年級學生涉及校園霸凌，而死者生前曾遭受該名學生家長的長期刁難。學校20日發布聲明駁斥這個說法。警方已針對此案展開調查。

據報導，這名23歲的女教師於2022年通過教師資格考試，並在同年3月加入該校任教。

早些時候，首爾發生一名小六男學生攻擊女老師的事件，導致她受傷入院。該名教師事後被診斷患有創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder），並聲稱學生的家長要求她對這起事件負責。

這起案件引起全韓教師的公憤，呼籲當局改善教師的權利，讓他們受到更大的保護。

他們指出，遭學生和家長攻擊的教師人數不斷增加。根據南韓教育部發布的數據，2018年至2022年間，共有1133名教師遭騷擾。當局去年也接獲超過2000起學生在課堂中侵犯教師權益的報告。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」

南韓 首爾 小學 霸凌 教室

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