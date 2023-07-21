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嬰兒車丟路邊假裝棄置寶寶 女子提醒：恐是犯案新手法

聯合新聞網／ 綜合報導
女子表示在路邊看到的娃娃車可能是歹徒行騙的犯案手法。圖擷自每日郵報
女子表示在路邊看到的娃娃車可能是歹徒行騙的犯案手法。圖擷自每日郵報

澳洲一名女子日前在夜間駕車出門，卻在路旁的草叢看到一台被遺棄的娃娃車，這名女子見狀立刻拍照發文警告其他網友，因為這很有可能是歹徒的新犯案手法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友在網路上發文表示，她在晚上開車出門時看見路旁草叢放著一台娃娃車，於是發文警告其他網友。她在文中表示：「如果你在偏僻的地方看到娃娃車、兒童汽座或是任何跟寶寶有關的物品，請不要靠近查看。」

原來這是歹徒的犯案新手法，歹徒利用民眾的善心，用孩子作為誘餌，放置娃娃車或汽座等物品於偏僻處吸引民眾查看，待民眾靠近要關心「寶寶」時，埋伏在暗處的歹徒就會跑出來毆打民眾並搶劫。

貼文一出後被轉發2.3萬次，更吸引數千則留言。有網友分享自己曾在路邊看到一名「昏倒」的男子，原本準備上前幫忙時卻被警察制止，被告知這是歹徒的詐騙手法。也有網友表示有些人會假裝受傷，或是讓女性假裝遭騷擾哭喊求救，但其實是要行竊或搶劫。

網友建議不論遇見什麼樣的情況，最好都是先報警處理，因為現在的犯案手法實在太過多種，為了自保避免遭騙甚至受傷，還是請警方協助最安全。

嬰兒 詐騙 警察

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